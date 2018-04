‘Estoy tranquilo con lo que hice’, refiere

El ortopedista pediatra Luis Alberto Pérez Méndez, encarcelado en Oaxaca acusado de homicidio doloso por una presunta negligencia médica y liberado el jueves por la noche, aseguró estar tranquilo con los actos que ha realizado, pues considera que no ha hecho daño.

“Yo estoy completamente tranquilo de lo que he hecho y he dicho y no tengo que enterrar nada”, afirmó en una conferencia de prensa transmitida en vivo a través de Facebook.

El especialista dijo que entiende y lamenta el dolor de la familia de Edward Luna, de 3 años, quien falleció a causa de una reacción alérgica mientras lo operaba por una fractura en el hospital privado San Lucas.

“En mi caso, espero que la familia encuentre consuelo y resignación. Comprendemos a la familia, perder a un familiar cercano no es cualquier cosa, pero lo único que pedimos es que esto se haga conforme a derecho”, señaló.

Para el galeno, su labor nunca tuvo la intención de lastimar al paciente y dijo que aceptó atender al niño, pese a la falta de una unidad de terapia intensiva, porque esa es la vocación del médico.

“Como médicos, inclusive ante las adversidades, vamos a seguir trabajando, ese es nuestro espíritu, nuestra vocación. Tanto así que nuestros médicos, con tantas carencias, siguen trabajando”, sostuvo.

Pese a su encarcelamiento de 10 días, Pérez Méndez afirmó que no lo tomó como una mala experiencia, sino como una experiencia de vida.

El ortopedista agradeció el apoyo del gremio y de la sociedad que se unió para exigir su libertad.

“Como médicos, nos hemos enfrentado a muchas cosas. Quiero agradecer a las familias de mis pacientes que me apoyaron, creo que mi trabajo me respalda”, expuso.

