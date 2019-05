SERIES

Dark – Temporada 2 – 21/06/2019

Black Mirror – Temporada 5 – 05/06/2019

Paquita Salas – Temporada 3 – 28/06/2019

Historias De San Francisco – 07/06/2019

Designated Survivor – Temporada 3 – 07/06/2019

Happy! – Temporada 2 – 05/06/2019

3% – Temporada 3 – 07/06/2019

The Confession Tapes – Temporada 2 – 21/06/2019

Los 100 – Temporada 5 – 01/06/2019

Glee – Temporada 1 / 6 – 30/06/2019

Elementary – Temporada 6 – 30/06/2019

PELÍCULAS

Shaft – 28/06/2019

Misterio A Bordo – 14/06/2019

Beats – 19/06/2019

Oh, Ramona! – 01/06/2019

Elisa y Marcela – 07/06/2019

La Misma Sangre – 21/06/2019

El Bebé De Bridget Jones – 10/06/2019

azafantasmas – 01/06/2019

La Chica Del Tren – 10/06/2019

Ghost: La Sombra Del Amor – 01/06/2019

El Señor De Los Anillos: La Comunidad Del Anillo – 01/06/2019

No Respires – 30/06/2019

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese – 12/06/2019

Daniel Sosa: Maleducado – 27/06/2019

Adam Devine: Best Time Of Our Lives – 18/06/2019

The Chef Show – 07/06/2019

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers – 18/06/2019

La Vida En La Casa Del Perro – 01/06/2019

NIÑOS Y FAMILIA

Los Vigilantes de Malibú: La Serie – 03/06/2019

Go! Vive A Tu Manera – Temporada 2 – 21/06/2019

Pachamama – 07/06/2019

Guardianes de la Galaxia – Temporada 3 – 01/06/2019

Pokémon: Sol y Luna – Ultraaventuras – Temporada 2 – 01/06/2019

Angry Birds, La Película – Temporada 3 – 01/06/2019

ANIMÉ

Kakegurui XX – 13/06/2019

Aggretsuko – Temporada 2 – 14/06/2019

El Bosque del Piano – Temporada 2 – 24/06/2019

7Seeds – 28/06/2019