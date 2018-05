Esteban Iberra vive de construir sueños

Para Esteban Iberra, tener más de 15 años desempeñándose como albañil es una satisfacción muy grande, pues asegura que gana bien y tiene trabajo casi todo el tiempo.

Con 42 años de edad, declaró que se ha visto involucrado en construcciones diversas, que van desde casas, bardas, tiendas de autoservicio, entre otras.

“Yo me involucré en este negocio como ayudante, me gustó lo que es la obra y poco a poco me fui metiendo en esto”.

Agregó que en promedio obtiene ingresos semanales por 2 mil pesos y puede llegar a 2 mil 500, dependiendo del trabajo en cuestión.

Expresó que además tiene trabajo constante, por lo que cuida mucho su prestigio personal, ya que es reconocido como un buen albañil en la ciudad.

Indicó que el empleo en la construcción es bueno, pero lo único malo es el clima, en especial el calor, puesto que la mayoría de los trabajos son al aire libre y eso perjudica su labor.

Comentó que de todas las construcciones que ha hecho, la que más le ha gustado es una farmacia ubicada en la avenida 5 de Mayo y calle 7, que tiene que abrir sus puertas al público el 15 de este mes.

Dijo que un soporte muy fuerte ha sido su familia, en especial sus hijos, quienes lo han alentado a seguir adelante y que son el motor de su vida.

