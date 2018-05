Espanta a inversión idea de expropiar

El candidato presidencial Ricardo Anaya advirtió que las amenazas de Morena sobre las expropiaciones a empresarios ahuyentan la inversión y afectan los empleos.

Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, el abanderado de Por México al Frente se comprometió a que con él habrá inversión y fomento al empleo.

“No sé si lo escucharon, pero ahí andan los asesores más cercanos a López Obrador que ya empezaron a amenazar con que va a haber expropiaciones. Con este tipo de amenazas, lo que hacen es espantar la inversión, ahuyentar la inversión, y cuando no hay inversión, no hay empleo, no hay prosperidad, y la gente no puede vivir con dignidad.

“Nosotros vamos a estar sí del lado de la gente y vamos a traer inversión productiva para que haya empleo bien pagado y las familias en Quintana Roo puedan vivir mejor, ese es mi compromiso, tienen mi palabra”, expresó al criticar las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II sobre expropiar las compañías de empresarios que presionen al morenista.

Anaya dijo que la coalición que representa desea prosperidad porque cuando hay inversiones se crean empleos y la gente puede vivir mejor y sacar adelante a su familia.

En el Polyforum de Playa del Carmen, el candidato presidencial prometió atender los problemas de seguridad en la entidad, la cual ha vivido una ola de violencia.

“Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad, que las familias vivan seguras y vivan en paz será la prioridad”, señaló.

