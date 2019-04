Por Periódico El Universal

El café es una de nuestras bebidas predilectas, más al momento de despertar y

que su aroma nos estimule para comenzar el día. Además, es bien sabido que

se ha relacionado con benecios para la salud.

Pero no todo son buenas noticias con el café, ya que el pasado 31 de marzo en

Atlanta, Georgia, se llevó a cabo la reunión anual de la Asociación Americana

para la Investigación del Cáncer (AACR), en donde se presentó una

investigación que indica que el consumo diario de café o té aumenta las

posibilidades de padecer cáncer de pulmón.

La investigación se realizó en Estados Unidos y Asia, con 17 ciudades

evaluadas y un total de 1.2 millones de participantes basándose en personas

que no fumaban y en fumadores diagnosticados con la enfermedad.

El autor principal de la investigación es Jingjing Zhu, de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos;

indicó que en estudios anteriores no se pudieron distinguir si el cáncer de pulmón había sido

provocado por el tabaco o el consumo de las dos bebidas (café y té), dando resultados poco

consistentes.



Esta nueva investigación detectó que las personas que no fumaban pero bebían dos o más tazas de

café al día tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad que aquellos que no toman dicha

bebida.

Asimismo, las personas no fumadoras que consumían dos o más tazas de té al día tenían mayor

probabilidad en desarrollar cáncer de pulmón que los que no beben té.

La investigación encontró que el café descafeinado también se asoció con el riesgo de padecer

cáncer de pulmón, pero este es menor, según publicó US National Library of Medicine National

Institutes of Health.