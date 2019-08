Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









agosto 28 de 2019.- Como una parte de las acciones para fortalecer la seguridad, tranquilidad y paz en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó 152 patrullas equipadas en beneficio de los sonorenses, a través de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y 34 municipios.

La titular del Ejecutivo en Sonora reiteró que la seguridad pública es un asunto que compete a las autoridades de los tres niveles de gobierno, los padres de familia y la sociedad en general, y ella como gobernadora asume y cumple lo que le corresponde.

Subrayó que en la entidad han bajado los índices de delitos que afectan a la ciudadanía, como los robos a casa-habitación, vehículos y a transeúntes, sin embargo, reconoció que es necesario disminuir los homicidios de alto impacto, que infunden temor en la sociedad; y aseveró que los sonorenses no tienen porqué acostumbrarse a este tipo de hechos violentos.

“No me voy a quedar sentada mirando y cruzada de brazos, yo voy a hacer lo que me corresponde, y parte de lo que me corresponde es darle equipamiento a las policías estatales y municipales para que tengan cómo enfrentar y, sobre todo, para que sus policías se sientan orgullosos de ser policías, nos hace falta incentivar a nuestras corporaciones, y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los aquí presentes”, advirtió.

Las unidades son propiedad del Gobierno del Estado adquiridas por arrendamiento financiero para la adquisición de patrullas a través de una licitación pública federal, a un plazo de 25 meses, incluye: equipamiento, servicio correctivo y preventivo, seguro cobertura especial policía, garantía extendida y monitoreo GPS.

De las 152 unidades, 100 corresponden a la PESP y 52 se asignaron a 34 municipios de entidad que no cuenta con el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); se analizó la necesidad de patrullas de acuerdo al estado de fuerza y condiciones de las unidades existentes por ayuntamiento; se tomó en cuenta el cumplimiento del estado de fuerza de acuerdo al certificado único policial; coordinación e incidencia delictiva y el hecho de que el comisario de Seguridad Pública cuente con la aprobación del C3, lo cual garantiza la aplicación de la ley.

Javier Francisco Moreno Dávila, alcalde de Santa Ana, en representación de sus homólogos, reconoció el apoyo de la gobernadora Pavlovich, y aseguró que cuidarán las patrullas, ya que son un beneficio directo para la seguridad de las familias sonorenses.

David Anaya Cooley, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), destacó los avances de la actual administración estatal, como: capacitación y profesionalización del cien por ciento de los oficiales preventivos estatales y municipales; fortalecimiento de coordinación en apoyo a las nuevas autoridades municipales; e implementación de diversos programas en materia de prevención social de la violencia y delincuencia, entre otras acciones.

“Hay mucho por hacer y estamos construyendo la seguridad ciudadana que nos demandan los sonorenses, estamos realizando una actuación basada en inteligencia, orientada a atender necesidades específicas y focalizadas mediante la coordinación y la articulación de acciones con las demás corporaciones policiales, con el fin de generar confianza y aumentar la tranquilidad de las familias”, afirmó el funcionario estatal.

Además, se han impulsado acciones de mayor contacto con la sociedad, fomentado la sana convivencia e impartido pláticas de prevención sobre el consumo y abuso de drogas y han desarrollado aplicaciones antiextorsión y Mujeres Seguras; y con la puesta en operación del C5i (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia), han reforzado la coordinación de las fuerzas de seguridad, a fin de atender de manera inmediata la comisión de delitos, al contar con tecnología de vanguardia para salvaguardar la seguridad de los sonorenses.

Presentes: Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado; Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar; César Carlos Preciado Velásquez, jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región Naval; José Jaime Valenzuela Tiznado, secretario técnico de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz; Francisco Salazar Encinas, integrante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública; Pavel Humberto Núñez, delegado de la FGR en Sonora; José Chapas Farías, coordinador estatal de la División Regional de la Policía Federal en Sonora; alcaldesas, alcaldes y representantes de municipios beneficiados y policías estatales.

Los Municipios que reciben patrullas son: Agua Prieta, Álamos, Arivechi, Arizpe, Átil, Bácum, Banámichi, Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Moctezuma, Naco, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, San Ignacio Río Muerto, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Granados, Huásabas, Huatabampo, San Javier, San Miguel, Santa Ana, Santa Cruz, Suaqui Grande y Ures.