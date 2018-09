Encabeza La Monja la taquilla mundial

La Monja, con el mexicano Demian Bichir, conquistó la taquilla global por tercera semana consecutiva, con 35.5 millones de dólares en 80 mercados.

En total, la película ya alcanzó 292 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con Variety, 191.7 en las taquillas internacionales y el resto en EU y Canadá.

Esta cifra la convierte en la cinta más taquillera de la franquicia El Conjuro en 32 territorios, como Colombia, Suecia y Rumania.

En tanto, en la taquilla estadounidense, The House With a Clock in Its Walls, la adaptación de Eli Roth de un popular libro infantil, alcanzó con facilidad el primer lugar.

La película de Roth, también un estreno del fin de semana, dejó 26.8 millones de dólares en las boleterías de unas 3 mil 500 salas de ese país.

Protagonizado por Jack Black y Cate Blanchett, el filme para toda la familia no tuvo una fuerte competencia por parte de películas nuevas.

Además, Michael Moore estrenó su satírico documental sobre el presidente Donald Trump, Fahrenheit 11/9, que obtuvo 3.1 millones de dólares, un gran debut para un documental, pero no tan bueno como el que logró el mismo director en 2004 con su filme sobre George Bush, que obtuvo entonces 23.9 millones.

