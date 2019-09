Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Detectan colusión con crimen organizado en 50 municipios

REFORMA

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que hay 50 municipios en los que detectaron colusión entre policías y el crimen organizado.

En entrevista luego de una reunión a puerta cerrada en la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que estos datos son resultado de trabajo de inteligencia, aunque no dio detalles.

El funcionario federal aseguró que tiene claro el mapa de la criminalidad en el País, y que están trabajando con base en éste.

«Trabajo de inteligencia nos permite llegar a esa conclusión. Tenemos muy claro el mapa de criminalidad en el País, así es que estamos trabajando. No voy a citar específicamente a ningún municipio (…). Estamos hablando de 50 municipios que tendrían carácter prioritario», aseveró.

Durazo dijo que atender esta problemática es una de las prioridades de la dependencia a su cargo, ya que el trabajo de las policías municipales es un complemento imprescindible en el quehacer de la Guardia Nacional.

«La Guardia Nacional en su eficacia y en su dimensión será insuficiente si los estados y los municipios no hacen la parte que les corresponde, y no se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es de tal dimensión el problema, que tenemos que enfrentarlo de manera unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que le corresponde», agregó.

Respecto al presupuesto de la dependencia para el próximo año, el funcionario federal recordó que el combate a la inseguridad es una prioridad de esta administración, por lo que confió que esto se verá reflejado en el gasto de 2020.

«El Presidente de la República ha establecido tres prioridades que es seguridad, salud y bienestar; consecuentemente, habrá de reflejarse en el número final del Presupuesto de la Federación», señaló.

Sobre las prioridades legislativas que presentó a los diputados de Morena durante su plenaria, Durazo dijo que comenzarán a trabajar en la confección de las iniciativas, entre ellas la que propone darle a las policías, incluida la Guardia Nacional, facultades de investigación.