Ante la crisis económica que ya pronostica el gobierno mexicano, derivada de la pandemia del Covid-19

Eloy Herrera

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

La pandemia del coronavirus provocará una crisis económica en México, que podría derivar en una importante pérdida de empleos.

Los empresarios recomiendan al gobierno desarrollar un trabajo coordinado para enfrentar la complicada situación de la mejor manera.

Mientras que diversos países han asegurado importantes apoyos a los asalariados en lo relacionado con el pago de los servicios en sus hogares, además de dinero en efectivo para que puedan hacer frente a la complicada situación que se avecina, el gobierno mexicano todavía no da a conocer ningún proyecto en ese sentido.

Erick Merino, líder de la COPARMEX en San Luis Río Colorado, expresó la necesidad de que los diferentes niveles de gobierno desarrollen un trabajo conjunto para apoyar a los trabajadores mexicanos y sus familias.

Agregó que la COPARMEX está solicitando al gobierno estímulos y apoyos fiscales. “Ahí viene la declaración anual de personas morales, el 31 de marzo; pagos provisionales, que están ahorita en su ejercicio”, expresó.

Los empresarios están pidiendo apoyos respecto al ISR, el IVA y el IESP. “También ya vemos que se avecina mayo, porque, esto duraría meses en recuperarse y estaríamos en reparto de utilidades”, agregó.

«Según información que ha circulado, el presidente habla de que, según la constitución, ya no hay condonaciones de impuestos. En COPARMEX no estamos solicitando condonación de impuestos, pedimos una prórroga en el pago de dichos impuestos, no el perdón o condonación», dejó claro.

«Ya vimos que el gobierno del estado anunció el apoyo a empresarios. Estamos a la espera de que el municipio emita su plan de acción respecto de apoyos, tal vez en temas de pagos de agua potable , impuesto predial , y redireccionamiento del gasto corriente en temas de gasto social dirigido a la comunidad más necesitada, es importante exista un posicionamiento al respecto», expresó

Destacó la necesidad de desarrollar un trabajo coordinado entre los gobiernos y empresarios para dejar con la intención de evitar al máximo los recortes de personal en empresas de nuestra ciudad y de todo el país.

“Que los trabajadores puedan recibir apoyos del municipio, federación y estado, y eso nos hace fuertes a nosotros para poder seguir manteniendo el equilibrio en el gasto laboral y no prescindir de nadie”, expresó por último el dirigente empresarial de esta ciudad.