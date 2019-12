Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









El INBA les debe varias quincenas y prestaciones.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-

A pesar que el INBA inició el depósito de pagos de nómina, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del INBA (Sintinbal) mantiene cerrado, por tercer día consecutivo, el Palacio de Bellas Artes y el Munal.

Con el acceso impedido a los visitantes en ambos recintos, los trabajadores reconocieron que, tal como lo pactó, el INBA ha ido pagando a lo largo de hoy las quincenas acordadas y las prestaciones.

No obstante, dicen, hasta las 13:00 horas no habían podido canjear los cheques correspondientes a la segunda quincena de diciembre -un adelanto de sueldo no trabajado-, por lo que mantuvieron la resolución de continuar con el cierre del Palacio y el Munal.

En conferencia de prensa, a las afueras de Bellas Artes, expusieron que no levantarán el paro hasta que todos los pagos se realicen, lo que pone en riesgo el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de las 20:00 horas, así como la presentación de un disco de Rodolfo Acosta a las 18:00 horas.

El pasado 11 de diciembre, fecha convenida originalmente para los pagos, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, Omar Monroy, reconoció un déficit de 790 millones de pesos y prometió las quincenas para hoy.