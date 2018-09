El recuento de los daños

La evidente crisis administrativa, y que conlleva también a la otra que viene a ser la más grave, como es la falta de agua en el Módulo de Riego Número 3, obliga a realizar un recuento de los daños que se presentarán, tanto en lo agrícola como en lo político.

De entrada, la madeja está tan enredada que sería especular, anotar quién o quiénes fueron los culpables directamente de este lamentable episodio que se está presentando nuevamente en este organismo que tendrá consecuencias para los sorgueros y algodoneros, principalmente.

El primer caso de falta de trasparencia administrativa pasó ya hace algunos años, pero curiosamente los que estaban en el poder en aquel entonces, son los mismos que impulsaron a quien inició el periodo actual, es decir, al desaparecido Roberto Villegas, que dejó el cargo al profesor Modesto Gutiérrez, a quien sin deberla, la bomba le estalló en las manos.

Desmenuzando el caso, la falta de agua para los sorgueros porque no se compró por las causas que hayan sido, no solo está impactando a ellos, también a los algodoneros, quienes se dicen ser despojados de su volumen que de forma adelantada compraron, y que ahora comparten con los forrajeros, inclusive con los que dicen que no tienen permiso.

Lo cierto es que a ninguno de estos productores se les está cumpliendo con la entrega a tiempo del agua, sencillamente porque no alcanza.

Lógico es que la falta de riego ocasionará un daño irreparable en la planta, como ya lo mostramos en este diario, precisamente de la parcela de uno de los afectados del ejido Independencia.

Aunque el daño es general, se acentúa más en los algodones de los pequeños agricultores que no tienen la facilidad económica ni verbal para pelear sus derechos, razón por la que el agua andaba entre parcelas de pudientes.

Con la entrada de septiembre, lo que quieren los directivos del modulo es que ya llegue el día 15 porque es la fecha límite para regar los algodones.

Van a descansar de los algodoneros, pero entrarán los horticultores con todos sus cultivos que demandan también exceso de agua, y estos no se dejan que les manipulen sus volúmenes.

Por otro lado, en el político, la pregunta es: ¿A qué grado va a perjudicar este problema al Grupo Independencia y específicamente a Javier Villegas que ya está trabajando por la Tesorería del Módulo?

Como se asienta en líneas arriba, de cualquier ángulo se aprecia que la presidencia del Módulo en la presente administración ha sido del Grupo Independencia.

La imagen de la administración está deteriorada, y a Javier lo señalaban como uno de los que se aprovechaba de sus relaciones para tener el agua con cierta frecuencia y regularidad en un momento en que la distribución equitativa era lo más justo.

Los algodoneros de ‘la chiquillada’, los que regaron a destiempo su cultivo, los que la falta de agua les mermará la producción, seguramente se acordarán de Javier allá por enero o febrero cuando se estén cosechando las últimas pacas y cuando la elección del Módulo se esté llevando a cabo.

Algo parecido sucedió con en Ing. Enrique Quiroz, pero eso a él no la perjudica, porque sencillamente no es candidato, le da lo mismo que lo saluden o no aquellos que no regaron a tiempo porque a él le dieron el agua.

En conclusión, la situación general en este modulo no es fácil y, la percepción es que serán los nuevos directivos que llegarán en febrero los que le den una imagen diferente, mejor a la que ahora le dieron.

Por los acontecimientos, aflora que el Módulo necesita un presidente organizado y administrador, que tenga experiencia en el manejo del agua y control en la compra de la misma para que no le metan goles.

Un presidente con estas características y un Tesorero que no tenga filiación de grupo, el 3 recuperaría su buena imagen.

