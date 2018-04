El gran perdedor

Después del debate presidencial del domingo pasado, mucha gente me ha preguntado cuál de los cinco aspirantes se llevó la victoria.

Y no tengo reparo en contestar…

Desde mi punto de vista no hubo un ganador contundente, aunque debo reconocer que José Antonio Meade presentó propuesta y Ricardo Anaya se preparó bien para un evento de estas características y al final, lució (hizo la tarea, pues).

Pero de lo que sí estoy convencido es que sí hubo un gran perdedor y ese, a reserva de su opinión siempre respetable, se llama Andrés Manuel López Obrador.

Si bien, la estrategia de no caer en “provocaciones” no era mala, creo que al final se excedió y la táctica de hacerse “la virgen violada” o “tirarse al suelo”, como coloquialmente se dice, no tuvo el efecto deseado.

AMLO, usted coincidirá conmigo, debió haber refutado aquellas alusiones directas que le hicieron sus contrincantes. Al no hacerlo, por estrategia o por lo que haya sido, aplica aquel dicho siempre sabio y contundente de que: “el que calla, otorga”.

Vaya, si mal no recuerdo, la única que reviró fue la de los tres departamentos que le lanzó Meade, y todo parece indicar que fue la menos indicada, porque en una de esas hasta sin propiedades se queda –ya ve que apostó a que era mentira…

Y bueno, antes de que me hagan ‘bolita’ los seguidores de Andrés Manuel, déjeme decirle que mi percepción sobre el debate del domingo pasado no es exclusiva.

Esa misma noche, el diario capitalino Reforma publicó una encuesta en la que el 32 por ciento de las personas consultadas (los más) consideró que el candidato de Morena fue el perdedor del evento.

ESPALDARAZO

Qué calladitos se la tenían los maestros del SNTE…

Ayer, sin hacer mucho ruido –al menos hacia afuera del magisterio-, recibieron la visita, ni más, ni menos, que del mismísimo Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre -¡ándele!, ese que relevó en el cargo a la maestra Gordillo cuando el Presidente Peña la mandó “de vacaciones”.

Y bueno, según me reporta mi Servicio de Inteligencia, bajita la mano les recordó a los ‘profes’ de San Luis que más allá del partido Nueva Alianza, históricamente el SNTE ha tenido un compromiso moral con los colores verde, blanco y rojo, es decir, que el mero-mero del Sindicato de Maestros a nivel nacional le dio el ‘espaldarazo’ a la fórmula de candidatos que localmente integran Titilo Leyva, José Enrique Carrasco y Gaby González. Así nomás de ese tamaño.

Comentarios

comentarios