El folclor mexicano se va a Rusia 2018

Una gran cantidad de aficionados mexicanos acostumbran asistir a la Copa Mundial de Futbol. Es una experiencia inolvidable.

Y seguramente será también para unos duranguenses que ya van camino a Rusia a bordo de un camión que lleva por nombre ‘La Bendición’.

Los aficionados trazaron su plan para salir de su tierra, por carretera, hasta llegar a Altamira, Tamaulipas. Ahí subieron su camión en barco y viajaron a Valencia, España.

Pero bueno, algunas cosas no salieron como lo habían pensado, pues uno de los aficionados no tuvo permiso para hacer el viaje. Sin embargo, eso no fue impedimento para el resto. Con la pena, imprimieron una imagen tamaño natural con la leyenda “No me dejó mi vieja”, en la camiseta, y siguieron adelante.

Ya en Europa continúan su travesía hasta Moscú. El plan es llegar a tiempo para disfrutar el partido en que la Selección Mexicana va contra Alemania el día 17 de junio.

La travesía es de más 10 mil kilómetros por Europa. Tiene como objetivo principal llegar a Moscú el jueves 14 de junio. De ahí, seguirán a la Selección Mexicana en todos sus encuentros en Rusia.

El camión está lleno de colorido y con la leyenda “Nos vamos al Mundial”, al frente, deja ver el pintoresco diseño, que está lleno del folclor mexicano.

