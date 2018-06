El barullo político-electoral que se vive en esta época, particularmente este proceso, pone en la mira a Everardo López Córdova como el candidato a vencer en esta contienda por la presidencia de San Luis Rio Colorado.

La historia comenzó meses antes del arranque oficial de las campañas electorales, lo cuestionamos en columnas, los representantes de los partidos grandes PAN y PRI, aguantaron el acelerador hasta el último momento, eran blancos fáciles del desaliento generalizado de la ciudadanía.

Sobre todo en esta plaza, San Luis Rio Colorado, los últimos ocho trienios, excepto por el fallido gobierno del Dr. Manuel Baldenebro, el PAN ha gobernado los últimos 21 años, al grado de ser calificado como un pueblo muy ‘enpanizado’.

Hace seis meses, que necesidad tenía Everardo de asomar la cabeza electorera, jugaba con el “score”, como se dice en el argot beisbolero. Pero como no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague, llegó la hora de enfrentar los embates de la campaña.

Hoy evidentemente es un escenario distinto, la oferta electoral ha contraído las preferencias, distinto a los recientes tiempos. Lo hemos visto en los debates, los aspirantes punteros han tenido una intervención dominante, ya sea por la oferta como eje rector de sus campañas, o por los disparos a quemarropa, que han tenido que sortearlos, especialmente Everardo López Córdova, de quien hoy refiero mi columna.

Será suficiente el desencanto ciudadano para castigar los gobiernos panistas?…tendrá la fuerza necesaria la ola “lopezobrador” en esta región para desplazarlos?…los pondrá en aprietos la fórmula joven del PRI para sacudir el ‘enpanizado’ San Luis?

O a caso se impondrá la estructura que viene formulando Everardo como plan de gobierno?, o la experiencia en el ejercicio público.

Por otro lado, el factor Enrique Reina es sumamente trascendental en la decisión del electorado, considerando que Everardo López Córdova es del mismo partido que gobierna actualmente, y no solo eso, sino pertenecen al mismo grupo político y la gente los relaciona perfectamente.

Una buena parte del voto ciudadano, depende de los resultados del gobierno saliente, depende de cómo la ciudadanía ve a Enrique y que calificación le otorga.

El rumbo que de hoy en adelante, como recta final de la corta campaña electoral, le den los candidatos del PRI, Titilo Leyva, y Morena con Santos González, principalmente; podrían escribir la historia; pero para ellos, serán las próximas líneas de Viento Negro.

