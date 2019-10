Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









En un año el gobierno de Santos González recibió 221 recursos, resuelve 115, la mitad no proceden.

Gerardo Ibarra

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.-

Más de la mitad de las quejas levantadas contra servidores públicos, no proceden para sanción alguna de acuerdo a los criterios de la contraloría municipal, por falta de elementos que permitan levantar una sanción.

De 221 recursos registrados en este 2019 –el 90% contra policías-, se les dio carpetazo a 154 quejas, de los cuales el 52% fueron desechados por falta de pruebas para ser castigados.

La contralora municipal Alejandra Covarrubias Talamante dijo que el ciudadano que presente una queja contra cualquier servidor público debe presentar pruebas contundentes para que proceda castigo alguno.

“La mayoría de los casos no son sancionables, si no hay pruebas no podemos proceder, se tiene que probar los hechos denunciados, de acuerdo a la nueva ley”, subrayó la funcionaria municipal.

Añadió que se ha encontrado casos en los que la queja se registra porque el servidor público no le dio los buenos días al ciudadano, lo cual sostuvo, es imposible proceder a una sanción.

La contralora municipal dijo a DIARIO NOTICIAS que en un año el gobierno municipal ha resuelto 192 quejas, de las cuales 103 no proceden, mientras que 89 de ellas se resolvieron con castigos que van desde una multa económica, amonestación o suspensión temporal de labores, de acuerdo a los criterios que maneja la contraloría en coordinación con el departamento jurídico; ningún caso se resolvió con inhabilitación ni destitución del cargo del servidor público.

Además de policías, la ciudadanía ha interpuesto quejas contra inspectores municipales y otros empleados municipales.