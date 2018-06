Por: J. Francisco Castañeda R.

SE MENCIONA EN LOS MENTIDEROS DEPORTIVOS, QUE CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA, POSIBLEMENTE ESTE EN VENTA….Uff y recontra uff, hay nanita!, tan así estarán las finanzas de esta gran Institución deportiva?, quien sabe lector aguantador, pero cuando el río suena…agua lleva, entonces ECOS Deportivos que se considera territorio del rebaño sagrado, le gustaría que el posible o posibles compradores, sean personas solvente en un cien por ciento, pues esta Institución es tan grande, que el viacrucis por el que atraviesa, simple y sencillamente no debería existir, siguiendo que de ser cierto lo que se dice en los mentideros deportivos, pues la neta camioneta que ya tiempo atrás surgió otro comentario a este respecto, pero quedó solamente en un rumor, rumor que posiblemente se concrete, de ser así, a ECOS Deportivos le gustaría que fuera el señor Carlos Slim quien se interesara, pues así la oncena del pueblo, no andaría dando la mala nota, pues está Institución es una de las grandes que militan dentro del fut-bol de la Liga MX, además que cuenta con un historial que ya lo quisieran dos que tres oncenas, esta noticia de concretarse como hacemos mención líneas arriba, le cairia a la basta afición con que cuenta a nivel Nacional e Internacional, de maravillas, pero será mejor esperar y si se va a vender, lo hagan pero ya!, pues el Campeonísimo, merece que le vaya bonito, pues es la única oncena en donde se cuenta con puros fut-bolistas MADE IN MEXICO, con esto es suficiente para que sus fieles aficionados se sientan orgullosamente ser (hermano Chiva), Ah!, ECOS Deportivos pide que por favor si se llegara a Vender, siga albergando en su seno a puros “Prietitos” mexicanos, que siga demostrando que el mexicano puede hacer las cosas sin ayuda de los refuerzos extranjeros….YA LO HA DEMOSTRADO y punto…..RAPIDITA BEISBOLERA….El joven pelotero novato que milita con la escuadra en grande Ligas de PADRES de San Diego, sigue en la palestra sigue siendo el mejor novato con 15 palos de Vuelta entera, buenos para una producción de carreras de 36, lo sigue muy de cercas el pelotero Venezolano Gleyber Torres con 13 “Bambinazos” y con 34 carreras mandadas a la registradora, en la actualidad el oriundo de la bella Guadalajara, Jalisco, no ha tenido con la (Majagua) una relevante actuación y es normal, puesto que los lanzadores, ya saben del poder que tiene en las muñecas y no le arriman la esférica, este joven pelotero mexicano, ha castigado con mas home-run el pitcheo zurdo de Ligas Mayores…Animo!!….Animo!!….y punto…..QUE FIFA VOLVIO A SANCIONAR ECONOMICAMENTE A LA FEDERACION MEXICANA DE FUT-BOL, PUES LOS AFICIONADOS VOLVIERON A GRITAR CUANDO EL PORTERO MANUEL NEUER DESPEJABA EL ESFERICO…eeehhh…puto….Ni modo fino lector, estos señores que se creen los dueños del fut-bol a nivel orbe, volvieron a sancionar a la Federación Mexicana de Fut-bol con Medio Millón de cueros de rana y ahí parara, el mero “chilo” de FIFA, ya dio instrucciones para que la polica de Rusia, detecte a los aficionados que gritan esta frase que disque hiere las preferencias sexuales, uff y recontra uff, si te digo lector amable, así como pues, y los de FIFA, no hirieron los sentimientos de todos los países afiliados cuando en años anteriores se DESTAPO LA CLOACA DE CORRUPCION?, esto que si es grave, pero como son los “chilos” de la Película, pues se tiene que seguir el guion, como ellos dicen, siguiendo con que ahora los policías están autorizados para detener y por si fuera poco, hasta para el partido en donde participe México, que te digo lector aguantador, ni modo, Ansina se llama….y Ansina quiero que lo llamen dijo el Indio y punto…..

