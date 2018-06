ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

CON TRES GOLES DE RONALDO, PORTUGAL EMPATO EN DRAMTICO PARTIDO A ESPAÑA 3-3…Uff y recontra uff, la neta camioneta fino lector que si valió la pena ver en acción a estas escuadras de Portugal y España, se entregaron dentro del terreno de juego, lo cual tuvo al filo de la butaca a los aficionados que abarrotaron el estadio, el primero en ponerle número a la casa fue la oncena de Portugal por conducto de su goleador Ronaldo al ejecutar a la perfección un penalti a su favor, después vino el empate ante el empuje de los Españoles que nunca cedieron terreno por conducto de Diego Costa, así se fueron al descanso las oncenas con el marcador empatado a un gol por bando, luego en el segundo tiempo, los Portugueses en una jugada fabricada llegaron hasta el área en donde se formó una (melé) en donde apareció nuevamente la figura de su goleador Cristiano Ronaldo para el 2-1, pero como hacemos mención líneas arriba, España volvió al ataque y nuevamente por conducto de Diego Costa, volvieron a empatar el marcador a 2-2, es por eso fino lector que hacemos énfasis a que este partido estuvo de principio a fin muy discutido por ambas escuadras, así transcurrieron los minutos de la parte complementaria, pero España quería iniciarse en esta Copa con los tres puntos, casi, en la postrimería del partido cayó el tercer gol de España por conducto del jugador NACHO, con esto y ya cansados los fut-bolistas mas de Portugal, todo parecía indicar que se les escapaban los tres puntos, pero en una falta sin (chiste) cometida fuera del área grande de España, vino el polémico jugador Ronaldo y con tremendo disparo, (que realmente fue un jeroglífico), anotó el gol del empate, oye lector aguantador, lo que duele creo yo para la escuadra que les empataron, fue que faltaban miseros 2 minutos para que se cumpliera los 90 minutos reglamentarios, entonces Portugal y España, sacan un punto en este partido, a decir verdad no pasó nada, pues según los apostadores, Portugal y España, están siendo catalogados para ue libren la primera aduana como primero o segundo lugar en esta Copa Mundialista de Rusia 2018 y párale de contar dijera nuestro buen amigo, Manuelito Rodríguez Shimada y punto……QUE EL TECNICO DEL TRI JUAN CARLOS OSORIO, AUN NO HA DADO A CONOCER SU ONCENA TITULAR, ESTO PARA DARLE LA SORPRESA A LOS ALEMANES…..Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador que el Colombiano, jamás reconocerá que toda selección que compita dentro de cualesquier deporte, tiene por obligación (a el le vale), una selección base, que los haga entenderse y que jueguen en conjunto, pues no señor, desde su llegada al TRI, ha hecho las cosas según su criterio, dejando por fuera lo que marcan los Cánones en cualesquier disciplina deportiva, además argumenta que no le va a dar a conocer a sus adversarios sus armas, uff y recontra uff, si te digo fino lector, así como pues, de nada servirá que los aficionados por allá de la ciudad de los palacios, le pidan al Santo Niño de los Milagros que ALEMANIA, no vaya a golear a la selección mexicana, para ECOS Deportivos, el señor Osorio se debe dejar sus experimentos e iniciar con una oncena de fut-bolistas con más experiencia y sobre todo que dejen hasta el pellejo dentro del engramado si es necesario, pues de antemano la mayoría de los aficionados que si saben de este jueguito, han criticado, (hemos criticado) que nuestros “prietitos” pueden dar la sorpresa en este próximo partido que se llevará a cabo el dia de hoy contra Alemania, en forma individual, pues jamás este señor Osorio, practicó un once titular, ojala y tal y como le piden a Santo Niños de Los Milagros, ya de perdis el TRI regale con motivo del dia del PADRE, Un Empate y punto……

