Por: J. Francisco Castañeda R.

AHORA ES CUANDO CHILE VERDE, LE HAZ DE DAR SABOR AL CALDO, O LO QUE VENDRIA A SER LO MISMO, AHORA ES CUANDO EL TRI DEBE CRECERSE ANTE LOS ALEMANES….Uff y recontra uff, y vaya fino lector que lo necesita, entonces solamente falta un día para que los ahijados del “Matemático” DT del TRI Juan Carlos Osorio demuestren lo que han aprendido durante el todo el trayectoria de eliminatorias del conjunto mexicano para llegar a esta Justa Mundialista de Rusia 2018, se acerca la hora de dejar atrás todo lo que ha batallado para seguir en la brega para lograr hacer un buen papel en esta Coipa Mundialista de Rusia 2018, para ECOS Deportivos, hasta el momento, el TRI no ha demostrado ningún logro, pues es evidente que su actuación aunque ha sido un tanto aceptable, deja una mal sabor de boca en el sentido de que el “Matematico” Juan Carlos Osorio, no cambió su táctica en el parado de su oncena, desde su llegada fue y sigue siendo duramente criticado por ese afán de querer tener dos selecciones en una, me explico; si lector aguantador del querer semejanza entre los seleccionados, sacar un jugador y meter a otro pensando en que dará el mismo resultado y no debería de ser así, lógico es como siempre que en cualesquier disciplina deportiva, siempre ha existido y seguirá existiendo un equipo base, pero este señor Osorio nunca lo figuró así, entonces contra los Alemanes ECOS Deportivos analizando el parado de cada selección, pues los nuestros simple y sencillamente estarán esperando alguna individualidad, pues jamás de los jamases, hemos visto el juego de conjunto de la selección Mexicana, además que en una opinión muy particular, contamos con una “Zaga” bastante trabajada y con algunos jugadores dentro de esta posición de experiencia y esto, puede dar al traste con las aspiraciones del conjunto mexicano, además de que en los últimos partidos, miramos a un TRI muy conformista y a pesar de todos los entrenamientos, sus artilleros traen la mira rumbo a CHALMA, y si a esto le añadimos que varios seleccionados aún se acuerdan del encerron que tuvieron, uff y recontra uff, ojalá y todo esto, lo superen y que saquen desde lo mas profundo de su corazón el valiente guerrero que lleva el mexicano, cincho que lo van a necesitar, puesto que tendrán a una oncena bien preparada y con el ánimo de ser Campeones nuevamente en esta Copa Mundialista de Rusia 2018, Ah!, en buen onda como mexicanos que somos, esperamos que el TRI de Juan Carlos Osorio, de la nota de ocho columnas que derrotó al Campeón, sino…pues simple y sencillamente, nos vamos a los (esquiusmis) como cada cuatro años lo hacemos, QUE ALGUNOS FELIGRESES DE POR ALLA EN TACUBA, ZONA PONIENTE DEL D.F., PIDEN AL SANTO NIÑO DE LOS MILAGROS QUE AYUDE A MEXICO….Uff y recontra uff, así es lector amable, piden que los Alemanes no vayan a golear al seleccionado mexicano, piden que ya de perdis saquen el empate y tener más posibilidades de llegar al QUINTO PARTIDO, Ah!, también en este Mundial cuentan con un Santo Niño Fut-bolista, al cual lo visten con los uniformes de la selección, entonces lector aguantador, por suplicas a todos los santos y por los pronósticos que ha dado el Brujo Mayor que México sorprenderá ante los Alemanes, pues quien sabe a quién más se podría recurrir, pero no hay que irnos con la finta fino lector, no señor, hay que saber apechugar los buenos y los malos resultados, al final, no pasa nada, absolutamente nada y punto….Nuestro espacio ya no dio mas, entonces lector amigo, mejor te invito a que nos leas el dia de mañana en otro comentario….Dios mediante y punto….

