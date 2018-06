Por: J. Francisco Castañeda R.

CON EL SISTEMA DE (VIDEOARBITRAJE) EN ESTE MUNDIAL, SE ACABO LA “LLORADERA” DE ALGUNOS DIRECTORES TECNICOS….Asi de sencillo lector conocedor, entonces todo parece indicar que para el arbitraje que trabajará en este Mundial, también se les acabo la posibilidad de alivianar a X selección, pues habrá cámaras a lo (Caón) en todas las canchas en donde se desarrollen las acciones en esta Copa Mundialista de Rusia 2018, aunque el mero “Chilo” que moverá la participación del arbitraje, (avalado por FIFA), mencionó que confía ciegamente en la honestidad de los silbantes, aunque en algún momento alguien quiso brincar los reglamentos y le salieron mal las cosas con la suspensión y que bien que por fin FIFA se decidió por ponerle fin a la incertidumbre a la hora de que algún silbante se haya hecho el occiso y marcara cosas que no sucedieron dentro de las acciones, como hacemos mención líneas arriba lector aguantador, habrá cámaras de Video por doquier, entonces este Mundial que ya tenemos encima, vendrá a dar más credibilidad a este deporte de las patadas, resumiendo fino lector, para ECOS Deportivos que cada día lo hacen más malicioso, se les acabó la Papita a dos que tres silbantes que posiblemente por debajo de cuerdas, estirara la mano a ver qué le caía, lógico después de haberlos alivianado con alguna decisión fuera de onda, Ah!, la decisión final de lo que capten las cámaras de Video, la dará el representante del Arbitraje de FIFA el señor Massimo Busacca, así que para los fut-bolistas que son expertos en tirarse (clavados), pues simple y sencillamente se les acabó el teatrito , pues el VAR, estará abierto con bastantes cámaras de Video, resumiendo; se les acabó a los Directores Técnicos la excusa de que (si, o no, era penal) y punto…..QUE EL REBAÑO SAGRADO, COMO SALIO EN LOS MENTIDEROS DEPORTIVOS QUE SE VENDIA….PUES NO ESTA EN VENTA!!…Asi lo manifestó en rueda de Prensa el señor José Luis Higuera, alto directivo del rebaño sagrado, también dio a conocer que el equipo del Pueblo, ya cuenta con nueva estratega, este cargo recayó en el ex –goleador que militó con los “Diablos” Rojos del Toluca, exacto lector conocedor, el Paraguayo José Saturnino Cardozo, que quiere decir con esto?, que el Paraguayo llegó a Verde Valle con ganas de poner nuevamente en la pelea al conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, a su llegada manifestó Cardozo que de inmediato hubo química con los jugadores y aficionados del rebaño sagrado, por lo que de su parte hará todo lo posible por hacer bien las cosas dentro de esta gran Institucion Deportiva, al respecto el señor Higuera, hizo hincapié en el sentido de la posible Venta del equipo del Pueblo, declarando que nunca ha estado en venta esta oncena roji-blancas, aunque reconoció que CHIVAS vive un momento crítico, no se venderá, los problemas poco, a poco han ido saliendo, así lo externó este directivo del rebaño sagrado y punto…..QUE EL DEFENSA CENTRAL DEL TRI, DIEGO REYES, QUEDO FUERA DE LA SELECCIÓN…..Si lector aguantador, esto ya se vislumbraba, pues estas lesiones (desgarres), necesitan varias semanas de reposo y la lesión de Diego Reyes, fue un tanto grave, que quiere decir con esto?, que de por si, el TRI es donde adolece de una “Zaga” que atore la pelota y con esto?, uff y recontra uff, lo bueno de todo esto, es que el “Matemático” tenía su (Yuca), entrará Erick Gutiérrez, ojalá y que este próximo Domingo 17 de Junio, los sueños de algunos jugadores y del DT Juan Carlos Osorio, logren cuando menos empatar contra ALEMANIA, pues del resultado de este partido, dependerá el ánimo de los jugadores para enfrentar a Corea del Sur en su siguiente partido y punto…..

