ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

ALGODONEROS DE SAN LUIS, NIVELAN EL BARCO Y ALCANZAN EL TERCER LUGAR DEL STANDING….Asi de sencillo lector amable, la novena del club Algodoneros de San Luis, Nivelaron el Barco que se les hundía y ahora después de una mala racha dentro de la recta final de la primera Vuelta, ahora ya se ubican en tercer lugar del Standing y que bueno que los ahijados de “paco” Ochoa se hayan puesto las pilas y estén peleando fuerte buscando un preferente lugar para pasar a la siguiente ronda de esta emocionante Edicion del Beisbol de la Norte de México, entonces fino lector, no hay de otra mas que entrar en apoyo de la escuadra de casa, entán abriendo serie contra Tiburones de Puerto Peñasco, Sonora, habrá que dirigir nuestros pasos a la calle 2da., y tercera, ahí encontraremos el vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo, en donde habrá que hacer ruido…bastante ruido diría yo, esto para que la novena Algodnera, sienta el respaldo de su afición, que sepan los peloteros que en las buenas y en las malas, siempre tendrán su respaldo, entonces lector aguantador, abre la puerta de tu nave, sube a tu distinguida familia y a disfrutar de unas tres horas de sano esparcimiento, al mismo tiempo para mitigar este sabroso calorón, destapar dos que tres espumosas “cheves” bien heladas y punto…..TERMINO LA TELENOVELA DE LA SALIDA DE MATIAS ALMEYDA COMO ESTRATEGA DEL REBAÑO SAGRADO…Asi es lector amigo, después del dialogo entre directivos del conjunto tapatío, Cuerpo Técnico y Director Técnico, no hubo señales de humo blanco, pues el “Pelado” Almeyda al ver que no llegaría al entendimiento, optó por renunciar al cargo como estratega del equipo de pueblo, esto para los jugadores y aficionados que el “pelado” Almeyda se quedara nuevamente con CHIVAS, la decisión cayó como un alud sobre ellos, pues el “Pelado” Almeyda, se supo ganar el cariño de sus jugadores y sobre todo el respaldo de los fieles seguidores del Campeonísimo CHIVAS Rayadas del Guadalajara, Ah!, también escuchó las (Golondrinas) el Director Deportivo de CHIVAS, si “Paco” de Anda abandonó a la oncena tapatía, que es lo que viene después de todo esto?, pues simple y sencillamente, la directiva tendrá que buscar nuevamente el camino para que esta gran Club del Guadalajara, vuelva a resurgir, pues el equipo de Pueblo, es grande por naturaleza, entonces la directiva tendrá primeramente que contratar a un nuevo estratega, para el caso, ya en los mentideros deportivos se baraja el nombre del ex – fut-bolistas que fue goleador con la oncena de los “Diablos” Rojos del Toluca, exacto lector concedor, nos referimos a José Saturnino Cardozo, en lo referente al acomodo de los fut-bolistas que estarán representando a CHIVAS en el próximo Torneo APERTURA 2018, pues por ahí se mencionó a dos que tres refuerzos y ni modo a empezar los entrenamientos y acople de esta oncena tapatía y punto…..POR DOQUIER SE PALPA MUCHA EUFORIA POR EL MUNDIAL DE RUSIA 2018….Si lector amable, prendes el televisor y se habla del Mundial, vas al billar y se habla del Mundial, le cambias de canal y te encuentras con comentarías deportivos hablando del desempeño que tendrán nuestros “Prietitos” en esta Justa Deportiva de Altos Vuelos, pidiendo a los aficionados sus pronósticos de que si llegará el TRI al quinto Partido, que si también se unen a lo que opina el DT Juan Carlos Osorio, de que sus muchachos están para hacer historia contra Alemania, que si las posibilidades de llegar hasta los cuartos de final se pueden lograr, uff y recontra uff, oye fino lector, todo esto confunde a los ya de por si confundidos aficionados, porque no decirles que disfruten del Mundial y desearle buena suerte a nuestra selección y no les den faltas expectativas, expectativas que a la mejor se queden en que no pasamos ni la primera fase y punto…..

Comentarios

comentarios