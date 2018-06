Por: J. Francisco Castañeda R.

YA ERA HORA…MARCO ESTRADA VOLVIO A LA SENDA DEL TRIUNFO CON TORONTO, SE IMPUSIERON ANTE ORIOLES 13-3….Uff y recontra uff, oye lector aguantador, la neta camioneta dijera el compadre Vindiola, el lanzador mexicano ya tenia varios días que no miraba la suya, ahora ya de perdis cuenta con un record de 3-6, en este pasado encuentro contra ORIOLES el mexicano se miró bastante bien arriba del cerrito, permitió en 6 episodios dos rayitas, parte fundamental en el triunfo del Mexicano, fue el gran desempeño que tuvo con el madero el jardinero central de TORONTO, pues conecto cuatro imparables bueno para mandar a home 6 rayitas, aunque esta novena de TORONTO, creo yo, esta temporada no les alcanzará para meterse a la disputa de los p rimeros Play-off, sus números no mienten, se encuentran a 14 juegos y medio de los punteros de su División Este de Liga Americana y es que en esta División, los Medias Rojas de Boston y Yanquis de Nueva York, están que no creen en nadie y menos cuando la novena más cercana, está muy lejos del objetivo y punto……DEFINITIVO!!…EL “PELADO” MATIAS ALMEYDA, DEJA EL REBAÑO SAGRADO, NO LO CONVENCIERON SUS JUGADORES Y SUS SEGUIDORES PARA QUE SE QUEDARA CON LA ONCENA ROJI-BLANCA…..Asi es lector aguantador, ahora que se presentó el “Pelado” Almeyda ante directivos del rebaño sagrado, no llegaron a ningún acuerdo, tal fue así que no valió en entusiasmo demostrado por sus jugadores y fieles aficionados para convencerlo de que siguiera al frente de la oncena tapatía, que quiere decir con esto?, que realmente este gran Director Técnico estaba muy dolido por la marginación que se le hizo durante este viacrucis por lo que pasa el equipo del pueblo, quien llegará a dirigir a este gran Club de CHIVAS?, Uff y recontra Uff, se ve bastante difícil que de golpe y porrazo, aparezca el nuevo pastor del rebaño sagrado, se mencionan dos nombres en los mentideros deportivos, Vucetich y Caballero, ECOS Deportivos reconoce que Vucetich cuenta con mucha experiencia, pero es muy pasivo y a Caballero, quizás le falte mas fogueo, aunque lo que ha hecho hasta el momento, lo ha hecho bien, pero será mejor esperar y ver que sucede dentro de este plantel que está pasando por una tormenta llena de relámpagos y nubarrones, pero como siempre fino lector, no pasará nada, pues el equipo del pueblo cuenta con bastante credibilidad y sobre todo con el cariño inmenso que le profesan sus miles y miles de aficionados con cuenta dentro y ancho de nuestra querida República y punto….RAPIDITA BEISBOLERA….Que la directiva de la novena de METS de Nueva York, dejó en libertad al “Titán” de Tijuana Adrián González, la causa, a este respecto los directivos no ventilaron nada a la prensa, pero el malicioso de ECOS Deportivos, considera que Adrián González posiblemente se resintió de la lesión por la cual estuvo ausente mucho tiempo fuera del roster de su novena de Los Dodgers de los Angeles, uff y recontra uff, si no fue por lesión, entonces el gran Primera base mexican, aún le queda tiempo suficiente para empatar y rebasar la marca de mas home-run que tiene en su poder el Gran Tercera Base Mexicano, Vinicio Castilla 320 de por vida en ligas Mayores, el “Titán” de Tijuana cuenta en su haber con 317, a solamente 3 de igualar la marca del Oaxaqueño, pero esto lo sabremos en unos días más lector amigo y punto….Nuestro espacio se niega rotundamente a seguir, entonces dejamos solamente para enviar nuestro acostumbrado saludo deportivo, en esta ocasión será para nuestro buen amigo Jesús “Chuy” Diaz y punto…..

