Por: J. Francisco Castañeda R.

*ASI ESTAN FORMADOS LOS GRUPOS DE LAS SELECCIONES QUE TOMARAN PARTE EN ESTE PROXIMO MUNDIAL DE RUSIA 2018…..Si lector de este tu diario favorito NOTICIAS, para que te formes tu propia idea y analices a fondo a cual selección le puedes apostar algunos pesillos: dentro del Grupo “A” los Anfitriones de RUSIA, ARABIA, EGIPTO Y URUGUAY, aquí lector aguantador Uruguay y Rusia pueden ocupar el primero y segundo lugar….Grupo “B” PORTUGAL, ESPAÑA, MARRUECOS E IRAN, UFF Y RECONTRA Uff, aquí este grupo estará creo yo muy competido, pero nos quedamos como punteros del primero y segundo lugar con España y Portugal….Grupo “C” FRANCIA, AUSTRALIA, PERU Y DINAMARCA….. en este grupo lector aguantador, puede que se queden en los primeros lugares Francia y Australia, aunque los Peruanos pueden dar la sorpresa, Grupo “D” ARGENTINA, ISLANDA, CROACIA Y NIGERIA, los Argentinos no creo que tengan problemas como punteros, Nigeria se puede colar al segundo sitio….Grupo “E” BRASIL, SUIZA, COSTA RICA Y SERBIA, Brasil y Costa Rica seguro que estarán ocupando el primero y segundo lugar, Grupo “F” ALEMANIA, MEXICO, COREA DEL SUR Y SUECIA, aquí fino lector no hay por dónde, Alemania y México harán el Uno-Dos, …..Grupo “G”, BELGICA, PANAMA, TUNEZ E INGLATERRA, a decir verdad Bélgica e Inglaterra, pelearan el primero y segundo lugar, Grupo “H” POLONIA, SENEGAL, COLOMBIA, Y JAPON….ni modo, ECOS Deportivos se queda con Colombia y Polonia, Ahora si dependerá de tu elección fino lector, si que te ubiques, analices a fondo los pro y los contras y después, decidir por tus oncenas favoritas, Ah!, no te vayas con la finta, aunque ECOS Deportivos sabe un 16 de este jueguito, puede saltar la liebre en otro lugar, pero lo dicho por un servidor, esta decidido y punto….YANQUIS DE NUEVA YORK, LIDEREA LA DIVISION ESTE DE LIGA AMERICANA….Así es lector amigo, esto después de haber derrotado en el primer partido de la Serie Neoyorquina ante Mets de Nueva York, a decir verdad Yanquis tuvo una bravía actuación en el octavo rollo, con el partido empatado, el pelotero Gardner largó palo de vuelta entera para producir par de rayitas que fueron claves para el triunfo de los campeonísimos Yanquis de Nueva York, (mi novena favorita), con este resultado, esta novena del uniforme a rayas, se apodera momentáneamente del primer lugar de su división, pues Medias Rojas del Boston, fue pintado de blanco por la novena de sus similares Medias Blancas de Chicago 1-0, eso si, en tremendo partido, ha!, en esta división lector amable, no hay por dónde irse, pues estas escuadras que se odian con odio jarocho, cincho que estarán disputándose el lugar de honor y cualesquiera puede lograr el objetivo de llegar y punto…..QUE NO HAY PORQUE ESCANDALIZAR POR LA “PACHANGUITA” DE LOS FUT-BOLISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN ESTE PROXIMO MUNDIAL DE RUSIA 2018….Así lo mencionó el jugador Andrés Guardado, mencionó que no hay porque alarmarse, pues el grupo que conforman el TRI, saben de este fuerte compromiso y que están unidos y saben que tienen que entregar buenos resultados, además que el DT Juan Carlos Osorio, estaba enterado de esta pequeña fiesta de despedida en donde afrontarán el compromiso ante Alemania en este próximo Mundial de Rusia que ya está a la vuelta de la esquina, uff y recontra Uff, en este sentido lector aguantador, es donde ECOS Deportivos no entiende del porque a sabiendas que dentro de este tipo de confrontaciones, debe de existir una disciplina férrea en donde los atletas que participan, deben de comportarse cual debe de ser, ojalá y que nuestros representantes en este Mundial, de perdis tengan un buen desempeño, caso contrario, la prensa deportiva y aficionados en general, estarán esperando el regreso del TRI a México y no habrá pretexto alguno para recibir el alud de críticas y punto…..

