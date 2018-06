Por: J. Francisco Castañeda R.

EL “MATEMATICO” DT DEL “TRI” JUAN CARLOS OSORIO ASEGURO QUE NO HABRA EXCUSA ALGUNA CON EL DESEPEÑO DE LA SELECCIÓN EN ESTE MUNDIAL DE RUSIA 2018……Asá es lector aguantador, bueno ya de perdis el Colombiano no está tendiendo su (camita), a la hora de los entrenamientos el “Matemático” se presentó vistiendo una playera en donde traía el mensaje de DERO EXCUSAS, esto tratando de meterles terapia a sus muchachos, y que bien que así sea, pues parte de todo esto, estará necesitando el TRI, si que los jugadores se lo crean que cuentan con la suficiente capacidad para jugarles al tú, por tú a los actuales Campeones del Mundial del 2014, exacto lector aguantador a los Alemanes, ojalá y que los seleccionados salgan a dejar el “pellejo” dentro de la cancha primeramente en este próximo partido de fogueo que tendrán el dia de hoy contra el seleccionado de Dinamarca y después contra ALEMANIA y es que ellos mismos tanto el DT Juan Carlos Osorio y la mayoría de los seleccionados, han declarado hasta la saciedad que ahora si den por hecho, que se llegará hasta el soñado QUINTO PARTIDO, Ah!, por si fuera poco, algunos jugadores se fueron hasta la cocina en sus al mencionar a la prensa, que contaran con posibilidades de llegar hasta los octavos de final, uff y recontra uff, ojalá y se nos conceda el MILAGRO, lo único malo de esto lector aguantador, que en pleno siglo XXI, ya que hasta se conquistó la llegada a la LUNA, pues se antoja un tanto atrevido este comentario, aunque también otro fut-bolista mencionó que si de soñar se trata, hay que soñar a lo grande, por ultimo tenemos que hacer la pregunta de rigor a los aficionados que si saben un 16 de este jueguito del fut-bol, logrará el TRI cuando menos empatar contra Alemania?, uff y rercontra uff para ECOS Deportivos que ya no confía ni en su sombra, mejor así la dejamos, para ti, a la mejor si lector aguantador y se respeta…..NUEVAMENTE HABRA TREMENDO AGARRON POR EL TITULO DEL BEISBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL ENTRE LAS ESCUADRAS DE BRAVOS Y GRIZZLIES….Asi es lector aguantador, el segundo partido se estará llevando a cabo en el inmueble de la calle 2da., y Sonora, Exacto lector conocedor en el vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo, por lo pronto deja te pongo al tanto de como gira esta Gran Final, en el primer desafió del pasado Domingo, los ahijados del “Maycol” Espinoza BRAVOS, se impusieron en tremendo partido a los Campeonísimos Grzzlies por un marcador bastante cerrado, 3=2, entonces sin lugar a dudas, las acciones para este segundo desafío Campeonil, estará subiendo lo doble de temperatura que azota a este nuestro querido San Luis, por lo cual, los grandes lances, estarán asegurados y por ende, los fieles seguidores de ambas escuadras, tendrán la bella oportunidad de alentar con sus porras a su novena favorita, para ECOS Deportivos este Agarron entre estas escuadras, está muy nivelado y por ende el resultado se lo llevará el estratega qie sepa mandar la señal clave a la hora cero, aunque en anterior comentario, ECOS Deportivos se pronunció a favor de Grzzlies y así se queda, la serie es joven aún pues está siendo programada para que la novena que gane cuatro de siete posibles desafío, sea el virtual campeon de esta temporada oficial del beisbol de primera Fuerza Municipal y punto….RAPITDITA FUT=BOLERA….CHIVAS solamente escogio par de refuerzos en el pasado Draf de jugadores, Angel Sepulveda delantero que vistió la camiseta del Monarcas Morelia, JoséCarlos Van Kankin de Pumas, esto todo lo que contrató el Director Deportivo del rebaño sagrado Francisco “Paco” de Anda y punto…..

