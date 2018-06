Por: J. Francisco Castañeda R.

ALGODONEROS DE SAN LUIS REGRESAN A LA SENDA DEL TRIUNFO, GANA LA SERIE A ROJOS DE CABORCA (JODIDO)….Asi es lector aguantador, nuevamente la escuadra del club Algodoneros inició con par de triunfo contra Rojos de Caborca, al momento de elaborar nuestra leidísima columna de ECOS Deportivos, estaba por concluir la Serie, estos partidos ganados por Algodoneros el resultado siempre estuvo en el alambre, 2-1 el primero y 4-2 el segundo, ojalá y que la escuadra sanluisina siga por el camino correcto, pues dentro de la SEGUNDA VUELTA, todas las novenas participantes, le echan toda la carne al asador y para el equipo de casa, no debe de ser la excepción, pues tendremos que hacer memoria y ver que en la primera VUELTA no le fue nada bien a la escuadra de este nuestro querido San Luis, los ahijados de “Paco” Ochoa tendrán que meter el acelerador a fondo, esto si es que desean pasar a los primeros Play-Off de esta interesante Edición del Beisbol de Liga Norte de México, así que ahora es cuando los fieles aficionados que en las buenas y en las malas, siempre apoyan a la novena Sanluisina, deben de asistir a todas las series de esta Segunda Vuelta, pues a decir verdad, la escuadra de los Algodoneros, a sabiendas que dentro del Standing de la primera Vuelta, en nada los favorece, la situación que prevalece dentro de esta novena, aún no se encienden los focos rojos y puede ser salvable, Algodoneros de San Luis, si (Pitágoras) no miente debe de quedar dentro de los primeros lugares, caso contrario CHULUM!!, y punto…..QUE PROBABLEMENTE EL DEFENSA CENTRAL DIEGO REYES, QUEDARA FUERA DEL MUNDIAL DE RUSIA 2018…..Uff y recontra uff, ya ECOS Deportivos que siempre analiza la situación en este tipo de lesiones, aunque no somos expertos, la lesión sufrida por este joven fut-bolista, son las que ameritan absoluto reposo y se notaba claro que Reyes no habia superado del todo su lesión del tremendo desgarre, en sus entrenamientos de calentamiento, se miraba que aún la molestia estaba ahí y en sus últimos ejercicios con sus compañeros, los hacia pero con dificultad notoria, que quiere decir con esto?, que solamente faltan algunos días para que el TRI lleve a cabo su último partido de Fogueo contra la escuadra de Dinamarca, entonces todo esto, el alto mando del TRI señor Juan Carlos Osorio, ya no debe de pensar mas que incorporar a Erick Gutiérrez y dejar al lesionado Diego Reyes, esto lo veremos el próximo Sábado cuando el “Matematico” decida si sigue con sus (cambios) o ya se decide por un cuadra base contra Dinamarca, lo que realmente llama la atención lector aguantador, es de que tanto tiempo que tuvo este señor Osorio y sigue iguanas ranas, si en lo referente a querer tener dos cuados alternos, esto jamás se puede dar, pues querer cambios acordes, uff y recontra uff, así le va a ir, pero no hay que ser pesimistas, como mexicanos tenemos que solidarios y apoyar las decsiones del que experimentado DT del TRI, de antemano sabemos fino lector que esto que sucede en torno a un Mundial, siempre es lo mismo, grandes esperanzas y al final las mismas desilusiones y punto….RAPIDITA BEISBOLERA…Sabias tu fino lector que el Gran “Toro” Fernando Valenzuela tiene Record en grandes Ligas como el mejor lanzador que se pasó por la piedra en grandes Ligas a 2074 bateadores?, …a verdad!, Ah!, otra rapidita pero ahora Fut-bolera, que crees fino lector?, que el fut-bolista Carlos “Wllie” Peña, acaba de ser contratado por la oncena de los Rayos del NECAXA, esto a pesar que el “Willie” está en rehabilitación por alcohol……

