Por: J. Francisco Castañeda R.

PARA LOS FUT-BOLISTAS ALEMANES…NADA DE NADA….PARA LOS MEXICANOS DEL “TRI”…DE TOCHO MOROCHO…. Y ni modo de pensar otra cosa, puesto que los mismos Directivos más allegados a la selección mexicana que competirá en el próximo Mundial de Rusia 2018, entre ellos el encargado de la Logística y el Director de Selecciones Gerardo Torrado, este dirigente mencionó en lo referente a lo que el DT de Alemania Joachim Low prohibió a sus jugadores de nada de Alcohol, nada de Redes Sociales y nada de “Cuchuplancheo”, durante la justa deportiva, Torrado mencionó que para los mexicanos les serviría como terapia convivir con la familia, convivir con sus hijos, esto les serviría de mucho para llegar en óptimas condiciones a este próximo Mundial, oye lector conocedor, a sabiendas como somos los mexicanos, (ECOS Deportivos, se metió en la polla), que de por si nos llora un ojo y sacándonos al aire, (pues no chingue tío) y he ahí las consecuencias de que algunos integrantes del TRI, pues le hicieron caso a Torrado y ándale que una Revista de renombre, sacó a flote que “Memo” Ochoa, Héctor Herrera, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, Jonathan y Giovani Dos Santos, Raúl Jiménez y Marco Fabián, pues tuvieorn su Pic-Nic antes de partir a su concentración, entonces aquí no hay porque regañar tan siquiera a estos jugadores, pues sus mismos dirigentes prácticamente les dieron permiso para que tuvieran un rato de sana alegría, ECOS Deportivos considera que esto, no hay que tomarlo muy a pecho, pues siempre la cabra, tira al monte, ojalá y que de perdis nuestros “Prietitos” hagan algo bueno en este próximo Mundial, pues cada 4 años, es lo mismo de siempre, nos quedamos con las ganas de llegar al quinto partido, animo!!, animo!!, seleccionados y partírsela en serio contra Alemania y punto…..YA QUE ANDAMOS POR EL MIUNDIAL DE RUSIA 2018, A 8 DIAS DE ESTA COPA MUNDIALISTA, JUAN CARLOS OSORIO, PASA POR LAS DE CAIN….Esto lector amable por su terquedad de sus (luminosos cambios), aún no encuentra la (bolita) y como dijera Don Teofilito, ni la encontrará, sobre las de Caín que pasa el Colombiano, es que tres de sus titulares, aún no se sabe si sus lesiones ya sanaron por completo y estarán al cien contra Alemania, entre ellos; Héctor Herrera, Andrés Guardado y Diego Reyes, este último lector, según nos enteramos aún el tremendo desgarre no sana por completo y se le miró en los entrenamientos que posiblemente no tenga participación en este Mundial, en este caso, su lugar lo ocuparía Erick Gutiérrez, lo de Guardado y Herrera, pues como se vean las cosas, se les dará la oportunidad de formar parte de la oncena que competirá contra Alemania, uff y recontra uff, ya ECOS Deportivos le estaba creyendo al “Matematico” y a ciertos jugadores que ahora si, el TRI no solamente pasaría del quinto partido, no señor, estaría hasta los octavos de Final, MINIMO dijera nuestro buen amigo Antonio Medina, es mas lector aguantador a ECOS Deportivos ya se le hizo bolas el engrudo y no sabe ni que pensar ya, no haya si ponerse a reir, llorar o rezar y punto…..CONTINUANDO QUE EL MUNDIAL DE RUSIA 2018 YA ESTA A LA VUELTA DE LA ESQUINA, JOACHIM LOW, DT DE ALEMANIA QUIERE REPETIR COLOR….Así lo manifestó este gran Técnico, desea a todas luces repetir la hazaña del Mundial 2014 de Brasil, esto conlleva el deseo también lector aguantador de empatarle al DT Italiano Vittorio Pozzo, pues este cuenta con par de Titulos Mundiales, la pregunta al respecto sería…lograran los Alemanes adjudicarse la Copa Mundial de Rusia 2018?, uff y recontra uff, si se cayó el muro de Berlín, porque no podrían los Alemanes repetir color?, claro que SI y punto ….

