Por: J. Francisco Castañeda R.

SE ABRE LA SEGUNDA VUELTA DE LA LIGA NORTE MEXICO, ALGODONEROS RECIBE A ROJOS DE CABORCA (Jodido)….Asi Es lector aguantador, una vez más el vetusto Estadio Don Andrés Mena Montijo, estará abriendo sus puertas para dar paso a cientos de aficionados que desean ver en acción nuevamente a sus queridos Algodoneros de San Luis, aunque tenemos que mencionar que el equipo de casa, no tuvo una primer Vuelta que digamos, terminó perdiendo en fila India algunas Series que los mandó hasta el quinto lugar del Standing, que quiere decir con esto?, que sus fieles seguidores sin lugar a dudas querrán ver a unos Algodoneros bastante revolucionados, tendrán que tener una Segunda Vuelta con las pilas bien puestas, pues según el diseño de este Torneo, pasarán cuatro de las seis novenas que participan y por supuesto que la familia beisbolera de este último pedazo de tierra sonorense como lo es sin lugar a dudas nuestro querido San Luis, desea ver a sus aguerridos Algodoneros disputando nuevamente la Gran Final, a decir verdad este beisbol de Liga Norte de México, ha sido bien aceptado por la noble afición Sanluiseña, entonces los altos mandos de esta novena, tienen que hacer lo necesario para hacerse de dos que tres refuerzos que atoren la pelota y esto según algunos aficionados han preguntado a ECOS Deportivos si sabe algo, de los posibles refuerzos y como a un servidor le gusta leer las páginas deportivas en lugar de meternos a internet, pues simple y sencillamente no hemos sabido de posibles refuerzos, eso se sabrá en el transcurso de esta serie que los Algodoneros librarán ante Rojos de Caborca (jodido), así que ha llegado el momento de ir al inmueble de la calle segunda y Sonora y hacer RUIDO…!!…MUCHO RUIDO…!!, oye fino lector, la neta camioneta dijera el compadre Vindiola, el ambiente que se vive en el Mena Montijo, es bastante agradable, pues asisten muchas damitas que le dan un tinte bastante familiar, así también que las “Porras” que alientan a sus queridos Algodoneros, son meramente sanas y esto hace que los Sanluisinos se hayan ganado el reconocimiento como una de las plazas en donde realmente se respeta a los visitantes y punto…..SIGUEN LAS CONTROVERSIAS DENTRO DEL EQUIPO DE PUEBLO, JUGADORES NO SE PRESENTARON AL EXAMEN….Así de sencillo lector aguantador, ni duda cabe que dentro del seno del equipo del pueblo, continúan los dimes y diretes, al grado tal lector aguantador que por obligación los fut-bolistas que militan en cualesquier oncena, tienen la obligación de cuando son llamados al Examen de rigor, deben de hacerlo, pues en esta ocasión, por quien sabe que cosa, los fut-bolistas dijeron No!, si te digo lector conocedor, que cuando salen mal las cosas, uff y recontra uff, AGUAS!!,saca tus conclusiones lector conocedor, desde cuando esta gran Institución como lo es el Club Guadalajara, está metido en un laberinto en donde aún, no encuentran la salida, y mas aún se complican las cosas cuando se trata del (maldito) dinero, se mencionó por parte del Director Deportivo Paco de Anda, que el conjunto de la bella Guadalajara, andaban de vacaciones, precias al arranque de la pre-temporada, que regresarían el 10 de este mes, pero se cambió la fecha para el Examen de rigor para el Lunes 4 de Junio, cosa que no les pudo parecer a los jugadores y por ende, hicieron caso omiso, no se presentaron, aunque como hacemos mención líneas arriba, un atleta profesional deberá de cumplir lo establecido dentro de cuando se firma un contrato, pero como la cosa está caliente dentro del equipo de pueblo, pues vuelven a surgir los dimes y diretes, ojalá y que este desacuerdo pase pronto, todo por bien esta esta gran Institución Deportiva y punto….

