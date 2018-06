Por: J. Francisco Castañeda R.

ASI ESTAN UBICADAS LAS NOVENAS DENTRO DEL BEISBOL DE LA GRAN CARPA EN LIGA AMERICANA….Asi es lector aguantador, queriendo como siempre tenerte bien informado de como corre el agua dentro del beisbol gabacho aquí tienes como están ubicados los equipos: en la división Este, los Medias Rojas de Boston, sostienen un constante “agarre” contra Yanquis de Nueva York, al momento Medias Rojas está en la cima, enseguida a un juego de distancia tenemos a los otrora campeonísimos Yanquis de Nueva York (aunque la crítica para ECOS Deportivos es constante, sigue siendo mi equipo), el tercer lugar lo ocupa Tampa Bay a 11 juegos y medio, Azulejos de Toronto quien atraviesa por tremendo bache a 14 y Orioles de Baltimore mordiendo el polvo a 22 juegos, aquí lector aguantador la lucha será encarnizada entre YANQUIS y MEDIAS ROJAS DEL BOSTON, dentro de la División Central, INDIOS de Cleveland, no baja bandera y ocupa el lugar de honor, pero los felinos TIGRES de Detroit, vienen puchando fuerte ocupando el segundo lugar a 2 juegos, MINNESOTA a 3 y medio, Kansas City se rezaga cada dia a 9 juegos y medio y ocupando el frio Sótano tenemos a Medias Blancas de Chicago a 11 de distancia. En la división Oeste, MARINEROS se posesionan del primer lugar, pero los Campeones de la pasada Serie Mundial, los increíbles ASTROS de Houston están al acecho a un juego de distancia, Los Angelitos que habian reputando volvieron a caer al tercer lugar a 5 juegos de distancia, los otrora Campeones “ ex – bigotones” del OAKLAND a 6 y medio en Cuarto lugar y mordiendo el polvo, los Rancheros de Texas a 13 juegos y medio, la lucha será entre Marineros y posiblemente Los Angelitos vuelvan a destacar, así corre el agua dentro del beisbol Gabacho hasta los últimos partidos y punto….EL GRAN CAPEON DE LOS SUPER-PLUMAS, EL “ALACRAN” BERCHELT, SE PREPARA A CONCIENCA PARA DEFENDER SU TITULO PROXIMAMENTE…Si lector aguantador, este boxeador que es todo entrega dentro de los encordados, tiene en puerta pelea Titular en donde expondrá su diadema ante el peligroso boxeador Argentino Jonathan Barros quien ya fue Campeón y ahora quiere arrebatárselo al mexicano, esta próxima pelea está pactada para llevarse a cabo en la bella ciudad de Mérida Yucatán, el próximo 23 de Junio, oye lector amigo, el retador luce muy entrón y cuenta con una larga experiencia, además que en sus declaraciones, se le nota muy confiado, ECOS Deportivos no ha visto pelear a este Argentino, pero si hemos visto pelear al “Alacrán” BERCHELT y aseguramos desde ahorita que el mexicano convence a sus seguidores, por lo que ha demostrado arriba del cuadrilátero, exacto lector conocedor, es todo entrega, además que conoce muy bien su oficio, entonces esperemos que el boxeador mexicano retenga su Cinturón de los Super-plumas avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y punto….FUE “BORREGO” LA NOTICIA DE QUE EL “PELADO” MATIAS ALMEYDA DEJARIA LA DIRECCION DEL REBAÑO SAGRADO….Así lo desmintió el Director Deportivo del Chiverio “Paco” de Anda, lo que si es cierto, que el jugador Rodolfo Pizarro, abandonará al rebaño sagrado y vestirá la camiseta de la pandilla del Monterrey, de la cantidad de cueros de rana que soltó al Directiva del Monterrey, solamente hubo comentarios sin llegar a la cifra exacta, salió a relucir que esta transacción fue de mas o menos de 17 millones de billetes verdes, para beneplácito de algunos aficionados del equipo del Pueblo, cuando menos estarán contentos de que no sale el “Pelado” Almeyda de la Dirección de la oncena mas popular del balompié mexicano y punto…. Nuestro espacio ya no dio más, entonces mejor te invito lector distinguido el día de mañana, a otro comentario más…..Dios mediante y punto…..

Comentarios

comentarios