Por: J. Francisco Castañeda R.

EN VISPERAS DEL ARRANQUE DEL MUNDIAL DE RUSIA 2018, EL “TRI” NO ENCUENTRA VERSATILIDAD….Asi de sencillo lector conocedor, esto se palpa a raíz de sus últimos partidos de fogueo ante las selecciones de GALES y ESCOCIA, en su confrontación contra la escuadra de Gales, solamente se pudo empatar a cero goles, y ahora contra la oncena de Escocia se logró un raquítico 1-0, entonces esto viene sucediendo durante tiempo atrás, aunque se logró su casificacion al Mundial (caminando), no quiere decir que eso es bastante para lo que le espera dentro de esta Justa deportiva de Altos Vuelos, además si analizamos lo que ha estado haciendo el señor Juan Carlos Osorio, es como para poner a pensar a los Directivos en General involucrados en este próximo Mundial de Rusia 2018, con decirte lector aguantador que aún el señor Osorio no ha entregado la lista definitiva de quienes serán exactamente los convocados, mencionó a tres jugadores que se quedaron fuera del TRI, falta uno por designar lo cual el señor Osorio mencionó en su última rueda de prensa que en estos días dará a conocer el nombre del jugador que no irá a este Mundial de Rusia, ECOS Deportivos no se explica del porque dejó fuera al Medio-campista Jesús Molina, pero eso es cosa del “Matemastico” volcamos a este último partido de fogueo, el seleccionado mexicano, se miró muy entusiasmado, pero eso ya lo hemos visto en varias ocasiones, no que no se miró aparte del gol anotado por el “Gio” Dos Santos, es esa versatilidad que ya debería de lucir el seleccionado mexicano, en lugar de eso, demostró solamente que puede competir, pero no la contundencia en donde el aficionado pueda confiar en que el TRI sacará buenos resultados y menos aun cuando se carece de un cuadro titular y de una “Zaga” que atore la pelota, pero lo mas serio de la próxima competencia para el TRI es saber que aún no se puede decir que se contara con la participación del defensa Diego Reyes y de Andrés Guardado, pues de su recuperación, por parte del DT Juan Carlos Osorio este no ha mencionado realmente el estado que guarda, si es que se reportaran al cien por ciento, esto lector fino es lo que captan los conocedores de este jueguito, ojalá y que estos titulares, se declaren listos, caso contrario, nuestra defensiva será presa de los “caballones” delanteros de los Campeones del Mundo, si lector fino de ALEMANIA que es el rival en turno del arranque del Mundial contra la selección mexicana y punto…..RAPIDITA BEISBOLERA….Dodgers de los Angeles ya está a dos partidos de los punteros Arizona y Colorado, esto a raíz de sus ultimas victoria obtenidos por los del univorme Azul, que quiere decir con esto, que Aguas pues en la división Oeste, Dodgers ya levanto la mano en señal que va a pelear y punto…..QUE JUGADORES DEL TRI, DORMIRAN EN COLCHONES NUEVOS IDEALAES PARA UN SUEÑO Y DESCANSO PLACENTERO….Asi es lector amigo, y que bien que los encargados de la selección piensen en todo, mas en que sus jugadores descansen bien y puedan recuperarse de los viajes y del ajetreo, de inmediato el Director Deportivo de selecciones Nacionales Gerardo Torrado, manifestó que esta decision es lo mejor para llevarla a cabo, puesto que se trata de la comodidad de los jugadores, ECOS Deportivos también está al cien de acuerdo con esto, solamente que agregaría, que también le pusieran a los jugadores a un lado de la cama, una canasta llena de producto de gallina, (en mi tierra lector amigo, se le llaman huevos), que tendrán que demostrar ante cualesquier selección que les toque enfrentarse, que salga el coraje mexicano, que jueguen al tú por tú, que no se arruguen ante ninguna potencia fut-bolera y punto…..

