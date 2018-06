Por: J. Francisco Castañeda R.

SALE DEL EQUIPO DEL PUEBLO CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA, EL “PELADO” MATIAS ALMEYDA….Si lector aguantador, luego de que este gran gran Técnico vino a rescatar a la oncena tapatía en un momento amargo en donde inclusive lo salvó del descenso, deja las riendas de los campeonísimos CHIVAS rayadas del Guadalajara, ni modo haiga sido como haiga sido, este estratega quien encumbrió al rebaño sagrado en CINCO TITULOS, decidió abandonar al rebaño sagrado, para ECOS Deportivos que se considera territorio del conjunto de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, es uno de los pocos estrategas que vino, vio y triunfo como DT, ahora que seguirá?, pues que la directiva del Club Guadalajara, empezará a ver que estratega con experiencia quiere echarse este compromiso en dirigir al rebaño sagrado, serán varios los que deseen calzarse la camiseta roji-blanca, pero para ECOS Deportivos, no habrá quien haga las cosas como las hizo el “Pelado” Matías Almeyda al que habrá que reconocerle los méritos que obtuvo al frente de esta gran Institución deportiva, ojalá y que al “Pelao” Alneyda, le vaya bonito, se lo merece por haber hecho un trabajo extraordinario al frente del Campeonísimo CHIVAS y punto….FERREA DISCIPLINA APLICARA EL DT DE ALEMANIA JOACHIM LOW CON SUS JUGADORES….Asi lo dio a saber a los medios deportivos, mencionó que durante la concentración del conjunto CAMPEON del pasado Mundial, todos los jugadores deberán de abstenerse de NO, Alcohol, no redes sociales y nada de Cuchumplancheo (sexo pues), uff y recontra uff, que quiere decir con esto el estratega de Alemania?, que simple y sencillamente cuidará todos los detalles para que sus fut-bolistas lo den todo dentro del terreno de juego, oye fino lector, está bien que dentro de una competencia de esta naturaleza, pues hay que cuidad sobre todo la condición física del atleta, ECOS Deportivos recuerda que nuestros “Prietitos” en pasados eventos de alta envergadura, pues a 5 o 6 fut-bolistas les valió “Gorro” la competencia y armaron su propia pachanga, si lector amable, tu vienes sabes quienes fueron, entonces a escaso 14 días para que se dé la voz de arranque del Mundial de Rusia 2018 y es lógico lo que pretende el DT de Alemania y punto…..DIO MARCHA ATRÁS LA FEDERACION MEXICANA DE FUT-BOL, SIEMPRE HABRA DESCENSO…Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador que dentro de nuestro balompie mexicano, todo…absolutamente todo, puede pasar, en dias pasados se había mencionado que no habría descenso durante un par de años, y ahora en Reunión de Directivos, echaron atrás el acuerdo y decidieron que si habrá descenso a partir del próximo Torneo APERTURA 2018, es más, la oncena de Lobos BUAP quien acaban de pagar sus 120 millones de pesos por permanecer en primera División, siguen nominados en primer lugar para que a partir del Clausura 2018, sigue en primer lugar de la tabla porcentual, luego está la oncena de los Tiburones Rojos del Veracruz seguidos por Gallos Blancos del Querétaro, entonces lector amigo, nuestros directivos que mueven este deporte del fut-bol, pues simple y sencillamente hacen y deshacen dentro de la Federación Mexicana de Fut-bol, así trabajan ellos y ni quien diga nada, por esto y por otras cositas más, nuestro balompié mexicano, sigue iguanas ranas y no se vislumbra ningún rayito de luz, para que esto cambie y punto…..RAPIDITA BEISBOLERA….Para este Domingo 3 de Junio, arrancan los Play-off de Liga de Primera Fuerza Municipal entre las novenas de BRAVOS y GRIZZLIES, será el Campeón el que logre 4 triunfos de posibles 7 partidos, ECOS Deportivos se queda con la novena de GRIZZLIES para que sigan acumulando mas trofeos en la vitrina de los recuerdos y punto….

