Por: J. Francisco Castañeda R.

DIRECTIVA DE LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL, ESTA PASANDO LA ESCOBA DENTRO DE SU PLANTEL….Asi es lector aguantador, por ahí existe un REFRAN que dice (RENOVARSE o MORIR) y la directiva del Cruz Azul, lo está aplicando en serio, esto sin lugar a dudas obedece a la llegada del nuevo Director Deportivo Ricardo Peláez, quien es una persona que le gusta hacer las cosas bien, también creo yo que obedece a que el DT Pedro Caixinha es de carácter fuerte, entonces si estas personas se coordinan, uff y recontra uff, sin lugar a dudas que los resultados saltaran a la vista, para empezar la mayoría de los fut-bolistas que conforman esta oncena del Cruz Azul, está a la mejor propuesta, si lector amable, son transferibles, y los que están en préstamo, también , hay nanita esto quiere decir que las cosas van en serio, esto para alegría de los fieles aficionados que hay sufrido por bastante tiempo, ver a su oncena que ni FU, ni FA, para ECOS Deportivos, estos cambios serán saludables para esta oncena que es llamada de las grandes y si lo son en verdad, solamente que los directivo no entendían que en la mayoría de las ocasiones, los cambios vienen siendo solución al donformismo y el no arriesgar algo, entonces solamente estaremos en espera del arranque del próximo Torneo de APERTURA 2018, de la desangelada Liga Fut-bolera MX, como mencionamos líneas arriba, habrá un cambio total dentro de esta Institución deportiva de la maquina cementera de la Cruz Azul, desde ahorita, ECOS Deportivos vaticina que los YA MERITO, con la llegada de Ricardo Pelaez, quedará en el olvido y que la maquina cementera, ahora si saldrá anillada del taller y punto…..EK “TITAN” DE TIJUANA, A TRES HOME-RUN DE EMPATAR LA MARCA A VINY CASTILLA…..Asi es lector distinguido de ECOS Deportivos, el Tijuanense quien milita en la actualidad con la novena de Mets de Nueva York, acaba de largar su home-run numero 317, aunque perdieron 7-6 ante la escuadra de Bravos de Atlanta, para González fue acercarse a tres home-run para empatar la marca de peloteros mexicanos que han conectado más palos de vuelta entera en grandes Ligas, a como están las cosas, Adrián González desde su lesión, ya no es el mismo tumba-bardas, pero cincho que le alcanzará el tiempo para establecer una nueva marca, cuentos crees fino lector que supere al gran pelotero Oaxaqueño?, diez mas, lo que sean pero lo cierto es que en poco tiempo estará apareciendo la noticia deportiva que el “Titán”, es el mero “Chilo” dentro de los toleteros mexicanos con más home-run y punto….QUE EL FUT-BOLISTA CARLOS “HUILLIE” PEÑA, TOMO LA DESISION DE INGRESAR A UNA CLINICA DE REHABILITACION….Uff y recontra uff, y que bien que este fut-bolista haya decidido poner un hasta aquí a su adicción por el alcohol, para este fut-bolista que pintaba para grande y que desgraciadamente cayó en un bache, por su adicción, es aplaudible que el mismo haya tomado esa decisión, el desempeño que tuvo cuando militó con el LEON, le valió para que varios clubes se interesaran por el, pero cuando CHIVAS le extendió su contrato, de inmediato se notó que el “Gullie” Peña, ya era otro, no carburó con la oncena tapatía y hasta el momento con los clubes que llegó, ni fu, ni fa, para este fut-bolista, aún hay tiempo de que vuelva a resurgir, Ah!, eso depende en un cien por ciento de él, por lo pronto el paso mas difícil, ya lo dio, se internó en la Clínica del Gran Campeón Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa, con los sonsejos de Julio César quien ya vivió estas experiencias, creo yo que el “Guillie” Peña, si encontrará la luz para salir de esta oscuridad en que se encuentra y punto….

