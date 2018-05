Por: J. Francisco Castañeda R.

EXISTE LA BUENA VIBRA DENTRO DEL “TRI” DEL “MATEMATICO” JUAN CARLOS OSORIO PARA PARTICIPAR EN LA COPA MUNDIALISTA DE RUSIA 2018…..Asi es lector distinguido de ECOS Deportivos, algunos seleccionados han manifestado que en este próximo Mundial de Rusia 2018 que ya está a la vuelta de la esquina, le estarán poniendo todo el entusiasmo del mundo, pues su preparación la han estado llevando en forma, esto en lo que toca a los Europeos, ojalá que esa buena vibra los siga acompañando, en realidad la van a necesitar ahora que se enfrenten a los actuales Campeones del pasado Mundial ALEMANIA, a decir verdad lector aguantador, es mejor que nuestros representantes del fut-bol mexicano, se la crean, pues la oncena que les espera, uff y recontra uff, saben y bien a lo que están jugando dentro del engramado, la mayoría de los fieles seguidores del TRI, desean ver que el “Matemático” Juan Carlos Osorio inicie ya con un cuadro base, pues a lo largo de su trayectoria al frente del seleccionado mexicano, ha sido un cambiadero constante y esto realmente saca de onda a sus muchachos y a los propios aficionados, para ECOS Deportivos, lo más importante que debe de cuidar este Colombiano, es que sus jugadores lleguen a esta justa deportiva con mucho valor y sobre todo como muchas ganas de hacer bien las cosas, que no se asusten ante el CAMPEON y que ataquen desde el silbatazo inicial del partido, pero…nota el entrometido pero de siempre amigo nuestro, por ahí se menciona en los mentideros deportivos, que en lo referente al comportamiento que ha tenido el señor Osorio al frente del TRI, no ha sido recibido de buen agrado por parte de la Federación Mexicana de Fut-bol, esto se palpa en este último trazo del TRI que ya se apresta a entrar en acción dentro de este multicitado Mundial de Rusia 2018, que estará pasando entre ellos?, pues quien sabe fino lector, lo cierto es que si existe realmente ese distanciamiento, alguien saldrá raspado, para ECOS Deportivos este distanciamiento, no debería de existir, pues los observadores, lo pueden interpretar de otra manera y como siempre si llega a oídos en los vestidores, pues quiérase o no, el jugador ya no lucirá en el terreno de juego y por ende los resultados no se les dará, otra de las cosas por lo que se suscita este tipo de distanciamiento, es porque al señor Osorio, le circula la sangre muy despacio, tan despacio fino lector que aún a escasos días para que arranquen los “Cocolazos” del arranque del Mundial y este santo señor aún está elaborando la Lista definitiva para convocar a los fut-bolistas, si te digo lector amigo, así como pues y punto……ALGODONEROS DE SAN LUIS, AUN SIGUEN DE PICADA, ACABAN DE PERDER OTRA SEIRE ANTE “FRESEROS” DE SAN QUINTIN….. Uff y recontra uff, oye lector conocedor, ni duda cabe que esta primera Vuelta como que no se le ha dado al conjunto de casa, y como dijera aquel….(íbamos como el de la panguita), en el arranque de la temporada, claro está, algunos aficionados de los que realmente aman y respetan esta disciplina deportiva, nos han preguntado que si sabemos la causa de lo que acontece dentro del seno de esta novena del club Algodoneros y pues realmente nuestras antenas solo nos registran que posiblemente sea que la novena de casa, no se ha reforzado y que los demás clubes si lo hicieron, pero como realmente esta humilde columna deportiva se debe a nuestros lectores y aficionados en general, pues vamos a tratar de averiguar las causas de ese (bajón) que están teniendo nuestros aguerridos Algodoneros y punto…Ah!, nuestro saludo deportivo será en esta ocasión a dos jóvenes con alto espíritu de Cooperación, Fernando Miguel Peña Vindiola y Francisco Andrés Pérez Vindiola, quienes en la pasada actividad “Polliza” del club deportivo 30-50, le echaron la mano a los socios de principio a fin y punto…..

