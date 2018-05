Por: J. Francisco Castañeda R.

EL GRAN CAMPEON DE PESO PLUMA EL SONORENSE OSCAR VALDEZ, SALE DE TREMENDA LESION….Asi es lector aguantador, el oriundo de Nogales, Sonora, ahora que se enfrentó al boxeador Inglés Scott Quigg por allá en rines de Carson, California, estuvo a punto de abandonar la contienda, su rival le fracturó la mandíbul en el quinto rollo, solamente su espíritu de lucha, lo obligó a seguir en la brega, declaró que a pesar del fragoroso combate, se mantuvo firme en su decisión de terminar la contienda, afortunadamente hizo lo necesario para llevarse la decisión, ahora el invicto peleador Sonorense, ya en plena recuperación, se meterá nuevamente de lleno a prepararse para su reaparición en los encordados, pero desea enfrentarse a lo mejor de los peleadores dentro de su división, pues desea que se le reconozca como el mejor dentro de los pesos pluma, uff y recontra uff, oye lector amable, ECOS Deportivos desde que este peleador hizo sus pininos en ese viril deporte, vaticino que el Sonorense tenía con que figurar dentro de esta difícil profesión, después participó en una Olimpiada, llegando a pelear la medalla de oro, solamente que los jueves vieron ganar al contrario que era un boxeador cubano y Oscar Valdez inconforme, decidió incursionar en el box de paga, ahora es el Flamante Campeón de los Plumas , entonces será hasta fines del año cuando este fuerte boxeador, vuelva a pelear con peleadores clasificados que buscan arrebatarle el Titulo de su división, lo bueno que la lesión que fue severa, ya sano y Oscar Valdez, en breve se meterá al Gimnasio, a decir verdad lector aficionado a este viril deporte de los puños, Oscar Valdez verlo en acción arriba del cuadrilátero, sí que es todo un espectáculo y punto…..ALGODONEROS DE SAN LUIS DEJAN IR OTRA SERIE, AHORA FUE CONTRA CABORCA…Uff y recontra uff, ni modo fino lector, ECOS Deportivos mencionó en anterior comentario, que nuestros aguerridos Algodoneros de San Luis, no se habían reforzado y por ahí nos llegaron unas ondas hertzianas que las demás novenas lo hicieron, entonces el mero “Chilo” del Club Algodoneros debe de abrir la chequera y contratar de perdis 3 peloteros que realmente atoren la pelota, y esto debe de ser a partir de ya, pues faltan solamente dos series para que termine la primera vuelta de esta candente edición del beisbol de Liga Norte de México, esperemos por bien de nuestra noble afición, ver a partir de la Segunda Vuelta, caras nuevas dentro del terreno de juego del Andrés Mena Montijo, como mencionamos líneas arriba, Algodoneros perdieron su serie contra Rojos de Caborca (jodido) y abrieron serie contra la novena de FRESEROS de San Quintín, ojalá y que “Paco” Ochoa, comprenda a la afición y busque a como de lugar hacerse de algunos buenos refuerzos, la noble afición con que cuenta el equipo de casa, merece esto y mas y punto….PROXIMO 28 DE MAYO, EL TRI TIENE JUEGO DE FOGUEO CONTRA LA SELECCIÓN DE GALES….Asi es lector amigo, en este partido que se estará celebrando en la Unión Americana, el Técnico Juan Carlos Osorio, deberá de enseñar ya, sus mejores cartas, si lector fino, deberá alinear a un cuadro base, pues hay que ver que el tiempo pasa y el compromiso en este Mundial de Rusia 2018, es grande, tan es así que nuestros “prietitos” estarán midiendo esfuerzos contra la oncena Campeona del pasado Mundial, exacto lector conocedor, se estará enfrentando a los Alemanes, hay nanita, a decir verdad, todos los aficionados mexicanos, pensamos que nuestros seleccionado Europeos, están en buen nivel, pero no pensamos en que los Alemanes también ya se foguearon cuatro años y a decir verdad, cuentan con un plantel que no baja bandera punto…..

