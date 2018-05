Por: J. Francisco Castañeda R.

CONTRATOS MILLONARIOS A FUT-BOLISTAS, DISTAN MUHO DEL DESEMPEÑO QUE TIENEN DENTRO DEL ENGRAMADO….Asi es lector amable y mas aún si dentro del cuerpo Técnico no cuentan con un Director Deportivo, que sepa lo que realmente necesita la oncena, que quiere decir con esto?, que solamente los dueños de los equipos que cuentan con una amplia capacidad de compra, se la rifan invirtiendo sumas fuertes por contratas a fut-bolistas de renombre, esto, precisamente esto, para ECOS Deportivos que le gusta analizar las situaciones que viven las oncenas que militan en la Liga Fut-bolera MX, es lo que le está sucediendo al equipo más popular del balompié mexicano, exacto, a CHIVAS Rayadas del Guadalajara, pues tiempo atrás con directivos que no ubicaban realmente al refuerzo idóneo, tuvieron que soltar fuertes cantidades de billetes verdes para comprar refuerzos de renombre, para ECOS Deportivos esos refuerzos, vendieron y bien su historia, llámense: Aldo Denigris, Rafael “Rafa” Márquez Lugo, Angel Reina, “Lucho” Pérez, Miguel Sabá, Carlos el Willi” Peña, entre otros, y que pasó?, pues nada porque poco fue su aporte a esta oncena quien tuvo que desembolsar una buena cantidad de efectivo, efectivo que ahora lo están necesitando, esto ocurre fino lector, cuando una Institución deportiva en este caso del balompié mexicano, no cuenta con personas con capacidad para decidir a la hora de contratar el refuerzo idóneo para contar con un plantel competitivo, entonces por ahí el nuevo Director Deportivo del rebaño sagrado, declaró que no se harán contrataciones millonarias que sobrepasen mas de los 8 millones de cueros de rana, uff y recontra uff, igualito le estaba pasando a la maquina cementera de la Cruz Azul,y ahora con la llegada de Ricardo Peláez, ECOS Deportivos lo puso en la balanza y dio el resultado que realmente estará proporcionando al DT jugadores probados que saben lo que hacen dentro del engramado, seguro estaos que no comprará la historia del jugador y punto…..LOBOS BUAP SE QUEDA EN PRIMERA DIVISION, SOLTO LOS 120 MILLONES DE PESOS….Asi es lector aguantador, esto dio como resultado la Junta que tuvieron los Federativos y la Liga MX, entonces todos contentos lector aguantador, también creo yo los Cafetaleros de Tapachula, pues parte de esos milloncitos posiblemente irán a parar a los bolsillos de los jugadores, pero será mejor no meternos en camisas de once varas, lo único de cierto que hay, es que LOBOS BUAP seguirá en la Liga Fut-bolera MX, Ah!, este acuerdo estará vigente por un par de años en la Liga de Ascenso y descenso y punto…..OTRA RAPIDITA FUT-BOLERA….Resulta que ahora que el “Turco” Antonio Mohamed, escuchó la terrorífica frase DE COMES Y TE VAS, de voz exclusiva de la directiva de los Rayados del Monterrey y que de inmediato fue contratado por el Club CELTA de Vigo de la Liga Española, pues se llevará a este club a un par de fut-bolistas mexicanos César Montes y Jonathan González, lo bueno de todo esto, que el “Turco” está abogando por este par de fut-bolistas mexicanos, ECOS Deportivos que siempre ha simpatizado con este Técnico, le dio gusto que desde su fracaso en esta pasada Liguilla, declaró y aceptó el fracaso….No como otros directores técnicos que a base de mentiras y agacharse, resbalan todo y esto lo digo fino lector, por quien ya sabes quién y punto….QUE EL MEXICANO TERCERA BASE DE LOS PADRES DE SAN DIEGO, SIGUE HACIENDOSE NOTAR CON EL MADERO…..Asi es lector aguantador, el oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, Christian Villanueva sigue encendido con el madero, acaba de conectar no otro palo de vuelta entera, solamente fue un Tubey, bueno para ayudar a su novena al triunfo ante Nacionales de Washington, estas novicias deportivas, son las que animan a los peloteros que abrazaron esta carrera …Animo!!…Animo!!…y punto…..

