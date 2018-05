Por: J. Francisco Castañeda R.

OTRA DECEPCION PARA EL GRAN JULIO CESAR CHAVEZ, SI FUE DERROTADO EN FORMA CONTUNDENTE OMAR CHAVEZ CARRASCO….Asi de sencillo fino lector, ahora fue Omar Chávez quien cayó ante el boxeador Argentino José Carlos Páez por la via de la decisión unánime, este pleito se llevó a cabo por allá en los rines de la ciudad de Durango, a decir verdad lector aguantador, hasta ECOS Deportivos se hubiera (encabritado), pues Omar Chávez, pese a que habia tenido una buena preparación arriba del encordado se le olvido en lanzar golpes, solamente se dedicó a no ser castigado tan feamente, sin embargo, el que lucio fue el oriundo de la tierra del (Tango), si lector amigo, de Argentina, pues simple y sencillamente le dio una repasada al hijo de la leyenda, uff y recontra uff, aquí se acaba de comprobar, que nunca de los nunca, segundas partes han sido buenas, oye lector distinguido con decirte que en declaraciones del gran Julio César Chávez mencionó que le dolía mas a él ver como golpean a sus hijos, dio a entender que posiblemente esté `platicando con su retoño y lo convenza que si sigue comportándose arriba del entarimado así, hasta es posible que le aconseje que se retire del boxeo, ECOS Deportivos le sugeriría lo mismo y no nada mas a Omar, sino que hasta al Junior, pues eso de andar arrastrando el apellido de los Chávez nomás así, como que no va, según su entrenador Omar Chávez tiene firmada una pelea contra el hijo del “macho” Camacho para el mes de Diciembre, lo que al gran Julio César, le cae mal realmente que fue una lástima que Omar se haya preparado bien y diera esa pobre pelea y punto…..EL CAMPEONISIMO CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARAM, AHORA SI QUE ESTA METIDO EN TREMENDO PROBLEMA….Uff y recontra uff, y vaya que es cierto, pues cuando dentro de una organización como la que representa el Club Guadalajara, que se ventile que esta Institución carece de liquidez, hay nanita, el caos chico, el caos, y más se acentúa este problema dentro del equipo del pueblo, pues primeramente según el alud de problemas por lo que atraviesa el equipo del pueblo, es que le adeuda a sus jugadores aún parte del (bono) cuando fueron Campeones de Copa y Campeones de Liga, además que no cuenta con el suficiente dinero para empezar a comprar refuerzos para el próximo arranque del APERTURA 2018, y por si fuera poco, tiene que ir pensando en reforzarse para cuando compita dentro del Mundial de Clubes ahora que se adjudicó la CONCACHAMPIONS de Concacaf, a decir verdad, sin ponerle, ni quitarle el señor Vergara quien es una persona bastante movida, cincho que estará consiguiendo salir del atolladero en que se encuentra el Campeonisimo CHIVAS rayadas del Guadalajara, Ah!, ojalá para que le calle la bocota a dos que tres cronistas que ya desde ahorita, están mandando nuevamente a CHIVAS a segunda división, pero esta oncena es de los grandes clubes y no sucederá absolutamente nada, el equipo del pueblo, volverá a estar en la pelea y punto…..JUAN CARLOS OSORIO, DT DEL TRI, YA TRAE OTRO SEMBLANTE EN LA CARA, PUES LOS LESIONADOS Y LOS MEXICANOS QUE JUEGAN EN EUROPA, SE REPORTARON YA…..Asi es lector amigo, que quiere decir con esto?, que el “Matematico” ya debe de ir preparando a conciencia a los jugadores que convocará, a decir verdad, ya tiene listo el plantel de los fut-bolistas mexicanos que militan en clubes Europeos, Diego Reyes, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Javier “Chicharito” Hernández, Oribe Peralta, Jesús “Tecatito” Corona, Raúl Jimenez, Edson Alvarez, “Paco” Ochoa y otros mas, ya se reportaron, entonces ojalá que el DT Juan Carlos Osorio, no vaya a salir con su Domingo 7 y nos haga un cambiadero en la lista final y punto…..

Comentarios

comentarios