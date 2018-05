Por: J. Francisco Castañeda R.

Y SIGUEN ALGUNOS CRONISTAS DE POR ALLA DE LA CIUDAD DE LOS PALACIOS, ENGAÑANDO CREO YO A LOS AFICIONADOS AL FUT-BOL….Asi es lector aguantador, para ser más exactos, el señor Orvañanos que disque los que se saben una y otra más dentro del fut-bol, en su programa salió a encuestar a los aficionados a este deporte, que si en verdad creen que directivos del Club de Alemania, le tienen bastante respeto al TRI, o que si bien, ellos así lo consideran que si existe ese respeto, uff y recontra uff, la neta camioneta que sería mejor que este señor, que en algo tiene que desquitar su sueldo, les dijera a la afición a este deporte de las patadas, que ojalá y los dirigidos por el “Matemático Juan Carlos Osorio, se portaran valiente e hicieran un papel decoroso ante la escuadra Alemana ahora que les tocó en suerte medirse dentro del próximo Mundial de Rusia 2018, Ah!, y que si ganan pues que (a todas madres), bien merecido por el esfuerzo de los fut-bolistas que nos representarán, pero también sería muy saludable reconocer que también sería una hazaña, que ahora si, el TRI llegará al tan ansiado QUINTO PARTIDO, eso avalaría mas a este cronista deportivo, dejémonos de crear falsas expectativas, pues después los comentarios lógicos serán más severos, ECOS Deportivos que ya lo hicieron muy desconfiado y que no se va con la finta, reconoce que si nuestros “Prietitos” no se arrugan, darán la guerra al cualesquier selección, fíjate bien lector aguantador, quizás jugarán al Tú, por Tú, Ah!, y ya en estas condiciones, pueden ganar, pero no se vale asegurar lo que en muchos años no ha sucedido, cualesquier Director Técnico que llega a la cabeza del TRI, todos, absolutamente todos prometen, juran y hasta algunos han señalado que llegarán a la disputa del Título Mundialista, pero, Ho!, amargo despertar, entonces vale ser mas claros y desear eso si, que como hacemos mención líneas arriba, nuestros “prietitos” no se asusten por el tamaño del enemigo, que vayan con la consigna que si se puede, esto ya es otro boleto, por ultimo: oye lector conocedor, tu crees que un servidor, no desearía que fuéramos Campeones en este próximo Mundial?, claro que SI, pero …mejor la dejo de ese tamaño, Ah!!, figúrate lector aguantador que hasta Gerardo Torrado Director Deportivo de la selección, junto con el señor Dennis Te Kloese Director de selecciones Nacionales, aseguran que no hay que pedir un pedazo de pastel, hay que ir por todo, pasar del Quinto partido, hasta la disputa del Título, Uff y recontra uff, con todo esto lector aguantador, ECOS Deportivos y ano haya si ponerse a reir, llorar o rezar, como siempre sintiendo el ser mexicano, ojalá y que a nuestros “Prietitos” les vaya bonito, y si no, pues seguiremos diciendo que ya merito,,,que para el próximo Mundial, llegaremos al quinto partido y punto…..NUESTROS AGUERRIDOS ALGODONEROS DE SAN LUIS, SIGUEN PREPARANDOSE A CONCIENCIA PARA ESTAR LISTOS A LA HORA DE QUE SE CANTE EL PLAY-BOL DENTRO DEL BESIBOL DE LA NORTE DE MEXICO…..Si lector fino, por ahí nuestras antenas deportivas que trabajan las 24 horas tratando de conseguir el comentario eficaz y oportuno para trasmitirlo a mis bastantitos lectores, captaron que la escuadra Sub-campeona de la pasada campaña, Algdoneros de San Luis, siguen en plan de fogueo para llegar a la cita cuando los hombres de azul, griten el Play-bol, a propósito del Play-bol, Algodoneros estarán Inaugurando en casa el próximo 6 de Abril, llevando como rivales a Marineros de la bella cenicienta Ensenada, entonces fino lector, alístate y el 6 de Abril, dirige tus pasos al Andrés Mena Montijo, ahí se desarrollarán las calientes acciones beisboleras y punto….

