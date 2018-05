Por: J. Francisco Castañeda R.

SANTOS LAGUNA MANDO A LO MAS PROFUNDO DEL “INFIERNO” AL TOLUCA, EMPATO UNO A UNO, (GLOBAL 3-2) Y ES CAMPEON DEL CLAUSURA 2018…Uff y recontra uff y en qué forma papá, dijera Don Miguelito Arvizu, Ah!, y de paso fino lector, se quitó el claro dominio que ejercía esta escuadra del Toluca sobre ellos, el DT de lo “Guerreros” del Santos Laguna, Robert Dante Siboldi cumplió lo que había declaro antes de este partido de Vuelta, que el “Diablo” no le inspiraba miedo y que mandaría a sus muchachos a pelear desde el silbatazo del árbitro en turno y así lo hizo fino lector, pues al minuto 19 se encontró con su majestad el gol en los botines de Julio Furch, esto lector aguantador, le cayó al “Diablo” como un baldazo de agua bendita, pues enfureció y le imprimió más coraje en sus ataques, ya con la ventaja de tres goles a uno dentro en ese momento, Santos Laguna cerró filas, fue un bombardeo bastante granizado lector aguantador lo que dejó caer el “Diablo” sobre la cabaña de Jonathan Orozco, afortunadamente este arquero viene pasando por fenomenal momento y logró resistir la apedreada a su cabaña, pero como hacemos mención líneas arriba el “Diablo” andaba herido y volvió al ataque y todo parecía indicar que sacaría el resultado pues al minuto 81 cayó la igualada de los dueños del terreno por conducto de Gabriel Hauche quien alborotó a los bastantes aficionados que abarrotaron el Nemesio Diez, los escarlatas mas arreciaron en su ataque, pero Santos sostuvo la embestida alrededor de 15 minutos y por más que insistía el Toluca, mas férrea se hacia la “zaga” de “Guerreros” de la Comarca Lagunera, así en medio de tremendos ataques, Santos se Corono como Virtual CAMPEON del CLAUSURA 2018 del balompié mexicano, para ECOS Deportivos fue una tremenda Final con dos contendientes que ahora si demostraron del porque llegaron a la Liguilla, y más merito le daría yo a “Guerreros” fino lector, pues completó la hombrada de sacar de la jugada dentro de Cuartos de Final al entonces Campeón TIGRES Universitarios, a los millonetas del América y ahora a los virtuales favoritos “Diablos” Rojos del Toluca, esto realmente es como para que aprendan algunos Directores Técnicos, que dentro de cualesquier puesto deportivo, hay que ser humildes y no (creiditos), pues así lo demostró el DT de los actuales Campeones del Santos Laguna, resumiendo fino lector, quien menos se esperaba, dio el campanazo. Ah!, “Guerreros” aparte de haber conseguido su Titulo número SEIS, de paso se quitó, el domino que ejercía la escuadra de los Escarlatas sobre ellos, SANTOS CAMPEON!!, TOLUCA SUB-CAMPEON….Ah!, a ECOS Deportivos estos partidos son los que le llaman la atención, si lector aguantador que las escuadras saslgan a desquitar las carretonadas de cueros de rana que devengan y que muchas de las veces, salen nada más hacerle al enmascarado y punto….POR TODO EL TERRITORIO DEL BEISBOL DE LIGA NACIONAL, SE ESCUCHA EL GRITO DE PAREN AL MEXICANO CRHISTIAN VILLANUEVA….Asi es lector aguantador, pues el oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, volvió a conectarle a doña blanca en las meras costuras, así lo hizo con su equipo PADRES de San Diego en su último partido para conectar su doceavo “bambinazo”, uff y recontra uff, que quiere decir con esto?, que cada día este pelotero tercera base de Frailes de San Diego, se consolida más en este beisbol, además que la confianza en él depositada no ha defraudado a su manager, ojalá y que siga este joven pelotero encendido con el madero, pues una tarjeta de presentación, para abrir las puertas del beisbol gabacho a nuestros Aztecas y punto….Nuestro espacio Bay, Bay y punto…..

