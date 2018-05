ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

*EL CLUB DEPORTIVO-SOCIAL 30-50 TIENE EN PUERTA OTRA ACTIVIDAD MAS (EXQUISITO POLLO AL DISCO)….Asi es lector aguantador, el activo Club-Deportivo 30-50, que es presidido por el profesor Ignacio “Nacho” Vázquez, en acuerdo de asamblea entre los socios activos, decidieron entrar en acción con otra actividad más, para agenciarse algunos dineros para mejoras del estadio mágico de la Tuxpan y la calle 23, decidieron los numéricos realizar algunas actividades ahora que ya se terminó el Torneo Oficial dentro de la categoría de 50 y más en donde se alzó con el Título la escuadra del Club TOROS, entonces lector aguantador, tu que siempre estás apoyando el deporte organizado de este nuestro querido San Luis, cuando por ahí algún socio te ofrezca un boleto para la próxima POLLIZA, pues no te arrugues y cooperes al adquirir tu orden de esta exquisita ave plumífera, esta multicitada Actividad POLLIZA, se estará llevando a cabo el próximo Sábado 26 del presente mes de Mayo de las 12 medio dia a las 4 P.M., en Av. Chiapas y Calle 12, de antemano los numéricos del 30-50, te agradecen tu coperacha y al mismo tiempo estarás saboreando exquisito pollo estilo club 30-50, no lo olvides Sábado 26 de Mayo en Av. Chiapas y calle 12 y punto……EL PELOTERO MEXICANO CHISTIAN VILLANUEVA, TUVO OTRA ESTUPENDA ACTUACION CON SU NOVENA DE PADRES DE SAN DIEGO….Asi es lector aguantador, el pelotero mexicano que viste la franela de los Frailes PADRES de San Diego, acaba de concectar su home-run número 11 ante la novena de los punteros PIRATAS de Pittsburgh, a decir verdad a Villanueva le tocó en suerte llegar a esta organización que es de media tabla cuando mucho, pero lo cierto es que esta novena le abrió las puertas, oye lector conocedor, el oriundo de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, largó su home-run en las ultimas entradas para remachar el triunfo de los ex Frailes de San Diego, (hoy Padres), este pelotero mexicano quien cubre la almohadilla caliente de los Frailes, en realidad sin quitarle, ni ponerle, se está ganando a ley la titularidad con esta novena de San Diego, ojalá que no baje bandera y cincho que tendrá derecho cuando renueve contrato a que este sea de unos miles de dólares mas, además que de la actuación de nuestros players que militan dentro del beisbol de la gran carpa, estaría abriendo las puertas para nuevas horneadas de peloteros mexicanos y punto….EL CONJUNTO DEL EQUIPO DEL PUEBLO CHIVAS, ESTA BATALLANDO PARA ADQUIRIR REFUERZOS PARA CUANDO ESTA ONCENA COMPITA EN EL PROXIMO MUNDIAL DE CLUBES DE CONCACAF….Asi es lector distinguido y no nada mas para que cumpla con el próximo Compromiso que adquirió el haber sido el Campeón de la CONCACHAMPIONS DE cONCACAF al derrotar a tremendo equipo de TORONTO FC, además que más pronto que ya, deberán de prepararse para el Torneo APERTURA 2018 de la desangelada liga Fut-bolera MX, se menciona en los mentideros deportivos, que el Club Guadalajara, atraviesa por crisis Económica y por ende se le ha dificultado llegar a los acuerdos que han tenido con fut-bolistas en su contratación como refuerzos, todo lo que se ha ventilado en lo referente a que llegará como refuerzo para el Mundial de Diciembre Carlos Vela y posiblemente también está en platica el arribo del gran fut-bolista Javier “Chicharito” Hernández y dos que tres más, pues simple y sencillamente en eso ha queda en pláticas dentro de los mentideros deportivos, a decir verdad lector amigo, el rebaño tiene que desde YA, a buscarle por todos lados cuando menos tres refuerzos que respalden a los jóvenes canteranos y posiblemente el equipo del pueblo, logre un mejor torneo que olviden la pesadilla del torneo CLAUSURA 2018, pero mejor será esperar y punto……

Comentarios

comentarios