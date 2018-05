Por: J. Francisco Castañeda R.

ASI SE MUEVEN LAS NOVENAS DENTRO DEL BEISBOL DE LIGA NACIONAL…..Oye lector aguantador, lo que llama poderosamente la atención de ECOS Deportivos, es ver el desempeño que está teniendo la novena de uno de los clubes del beisbol más prestigiado, exacto lector amable, nos referimos a la novena de Los Dodgers de Los Ángeles, ocupan junto con Padres de San Diego el frío sótano, además que no se le mira por donde pueda repuntar, pero será mejor que te enteres hasta el momento como marcan las novenas dentro de sus diferentes Divisiones; en la Este la novena de las (Hachas) Bravos de Atlanta se mantienen en la cima, lo persiguen muy de cercas FILIS de Filadelfia a un juego y WASHINGTON a dos, METS de Nueva York a cuatro y medio y MIAMI a diez, aquí en esta División, para ECOS Deportivos estarán peleando solamente los tres punteros, dentro de la División Central, los sorpresivos Piratas de Pittsburgh ocupan el primer lugar en compañía de Cerveceros de Milwaukee, luego enseguida puchando fuerte también Cardenales de San Luis a solamente un juego de distancia, Cachorros de Chicago a dos juegos y por la calle de la amargura andan los otrora campeones Rojos de Cincinnati a lejanos once puntos, en esta División las cosas están cerradas, pero para la maquina roja, ya desde ahorita deberán irse renovando, en la División Oeste, ARIZONA ocupan el lugar de honor, perseguidos a dos juegos por la escuadra de Colorado, GIGANTES de San Francisco a tres juegos y medio, los Frailes Padres de San Diego novena del tercera base mexicano Villanueva empatados en el frio sótano con los orgullosos DODGERS de Los Ángeles a ocho juegos y medio de distancia, aquí los tres punteros pelearan esta División, porque ni los Frailes ni Dodgers, tienen conque llegar, así están hasta el momento las escuadras de las Divisiones de Liga Nacional dentro del Standing General y punto…..EL “PRINCIPITO” ANDRES GUARDADO, FUE OPERADO Y ESTARA LISTO PARA PARTICIPAR EN EL PROXIMO MUNDIAL DE RUSIA 2018…..Asi es lector aguantador, por lo pronto este gran fut-bolista, si estará dentro de la oncena inicial ahora que el TRI se enfrente a los Capeones Alemanes, pero el “Matematico” DT del TRI, Juan Carlos Osorio, tendrá otros problemas pues el defensa Héctor Moreno, aquí si lector aguantador, las lesiones si son de cuidado y posiblemente no logre recuperarse este gran defensa, además de estos jugadores que representaran al TRI, son los que ya están en la lista de convocados, uff y recontra uff, si te digo fino lector, que cuando uno tiene para comprar un pedazo de carne…(es vigilia), aunque el DT Juan Carlos Osorio mencionó que cuenta con material humano de valia, pues como que abre un paréntesis como para poder decir que otros juegan igual, porque no es cierto, también en recuperación se encuentra el defensa Diego Reyes, oye lector aguantador, será mejor esperar unas dos semanas y ver en el estado que se encuentran los lesionados y ver también de una buena vez, si se le dará cuando menos pelea a la escuadra Camepeona del pasado Mundial ALEMANIA, ECOS Deportivos nada mas escucha a cierto cronistas y ciertos fut-bolistas seleccionados, que ahora si nuestros “Prietitos” traen una mentalidad ganadora, y eso que?, si a la hora de los “Chingazos” nos arrugamos, será mejor ser humildes y declarar que se le echará toda la carne al asador en sus compromisos con las oncenas que les toque, pero eso de que ahora si contamos con una selección, que no se conformará con llegar al (deseado quinto partido), sino que estará dentro de los octavos, ECOS Deportivos dice….que dice ECOS Deportivos?…que por favor háganla buena y punto…..Nuestro espacio CHULUM!!, mejor te invito lector distinguido a otro comentario más el día de mañana y punto…..

Comentarios

comentarios