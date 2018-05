Por: J. Francisco Castañeda R.

AFILAN ARMAS “GUERREROS” DE SANTOS LAGUNA Y “DIABLOS” ROJOS DEL TOLUCA PARA LA GRAN FINAL DEL CLAUSURA 2018 DEL FUT-BOL MEXICANO…..Asi es lector aguantador y no es para menos diría yo, puesto que está de por medio el Título del Torneo CLAUSURA 2018 del Balompié Mexicano, a como terminaron jugando estas escuadras, simple y sencillamente los aficionados simpatizantes de ambas escuadras, esperan ver una Final de mucha entrega y sobre todo de muchas estrategias que sin lugar a dudas estarán aplicando por un lado Robert D. Siboldi DT de “Guerreros” del Santos Laguna y por los “Demonios” Rojos del Toluca, Hernán Cristante, aquí fino lector habrá que ver lo que sucedió en Semifinales, hay que ver el desempeño de los contendientes, en primer lugar, Santos Laguna, realmente aunque un poco sufrido, pasó sobre los que favoritos Millonetas del América, también la escuadra de “Diablos” Rojos del Toluca, aunque perdió el partido de IDA ante “Canes” de Tijuana 2-1, en el estadio Nemesio Diez le pasó por encima a los ahijados del DT Cocca al derrotarlos 4 goles contra 1, que quiere decir con esto?, que de los favoritos Monterrey y America, nadie se acuerda, todo esto, lector amable, tienes que analizar hasta las estrategias que realizaron Siboldi y Cristante, precisamente ECOS Deportivos se animó a cuando menos meterle 200 pesillos a los “Guerreros” del Santos Laguna, porque?, porque considera que el DT Siboldi, cuenta con más experiencia que Cristante, esto le da más sabor a esta final, sí que según los expertos, los mejores directores técnicos que militan en las oncenas llamadas de los grandes, pues tristes están doliéndose aún de las derrotas, llegan dos técnicos que a base de esfuerzo y perseverancia, estarán disputando la gran final para este Jueves 17 de Mayo, Ah!, Santos recibirá a “Diablos” Rojos del Toluca en su terreno a partir de las 17:30 horas, oye lector aguantador, no te puedes perder este encontronazo, pues como hacemos mención líneas arriba, tendrá al filo de la butaca a los aficionados y punto…..QUE EL GRAN PELOTERO DOMINICANO ROBISON CANO, FUE CASTIGADO CON 80 PARTIDO FUERA DE LOS DIAMANTES POR ANTIDOPAJE….Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, así como pues, resulta que este gran pelotero quien militó con Yanquis de Nueva York y consiguió tremendo contrato con Marineros de Seattle, fue suspendido por 80 partidos por Antidopaje, le encontraron que consumía Furosemida, sustancia prohibida por usarse en detección de otras sustancias, ahora este gran pelotero no tendrá por el momento la satisfacción de haber llegado a la cifra de 3,000 hists, además que su carrera como un gran pelotero, andará en dimes y diretes, pero será mejor esperar el cauce de las aguas y después comentar hasta donde llegaron y punto….QUE EL “GALAN” LAVOLPE, ARREMETE CONTRA JUAN CARLOS OSORIO, PORQUE NO PRESENTO UN CUADRO TITULAR….Asi es lector aguantador y tenemos que reconocer que Lavolpe, si puede opinar pues su jale ha sido siempre como DT en varios equipos de la Liga MX, reconoció también que su estilo, siempre fue muy propio, exacto lector amable, en eso de los continuos cambios, pero el es así y nadie lo haría cambiar, siempre presentó un esquema diferente, según al adversario que se enfrentaría, pero de todas formas el “Bigotón”, mencionó que el Técnico Juan Carlos Osorio, logro conjuntar un buen equipo y bien pudiera enfrentarse a su primer rival ALEMANIA en el próximo Mundial de Rusia 2018, con determinación clara, buscando un buen resultado, pues lógico es que empezar ganando en una Copa Mundialista, habrá margen para asimilar derrotas, entonces ojalá y que nuestros “Prietitos”, den el campanazo y ya de perdis empaten contra los Alemanes, caso contrario, hay nanita, mejor así la dejamos de ese tamaño y punto…..

