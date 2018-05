Por: J. Francisco Castañeda R.

A ESCASOS 30 DIAS PARA EL MUNDIAL DE RUSIA 2018, EXISTEN CONTROVERSIAS POR LOS CONVOCADOS….Así es lector distinguido, a decir verdad a gran parte de los aficionados que si saben de este jueguito, no les gustó la Pre-lista que presentó el “Matemático” DT del TRI Juan Carlos Osorio, por una parte aparecen los nombres inclusive de algunos fut-bolistas que sufren alguna lesión, después al no aparecer en su lista los nombres de dos que tres jugadores que bien podrían ser tomados en cuenta, que quiere decir con esto?, que a escasos 30 Días de que arranque esta Copa Mundialista, aún no se ponen de acuerdo los responsables del seleccionado mexicano y esto sería normal lector amigo, puesto que los comentarios y dimes y diretes, siempre han aparecido cuando se llega el momento de la participación del TRI, a ECOS Deportivos lo único que no le cae, es que en esta Pre-lista, aún aprecen 28 posibles seleccionados, y dentro de estos, tendrán que decirle a varios….dijo mi mamá, que tú, no vas, esto lector amable, se ha de sentir bien (gacho), y es que Juan Carlos Osorio la jugó, pues la lista definitiva la estará presentando en forma el próximo 4 de Junio, fecha que exige la FIFA, otra de las cuestiones que a un servidor le cayeron mal, fue la declaraciones hechas por el “Matemático, cuando se le cuestionó del porque no apareció en su lista el nombre del “Gallito” Vázquez, la respuesta no se hizo esperar, dijo que por su baja estatura, uff y recontra uff, te imaginas fino lector la reacción de los allegados de este gran fut-bolista?, si te digo que esto señor Osorio, sale con cada cosa, que lo pone uno a pensar, a decir verdad, si los grandes fut-bolistas los midieran por su estatura y no por su capacidad, en donde estuvieran Messi y Maradona por nombrar a alguien, tan sencillo que hubiera sido que no dijera nada, Ah!, pero no, tenía que (cajetearla), otra de las cosas que fue criticado este señor Osorio fue de que si sabe que el Gio Dos Santos no anda del todo bien y fue convocado, a decir verdad lo que mencionamos líneas arriba es que Osorio irá al Mundial cobijado con puros fut-bolistas que se han fogueado en Europa, ojalá y que la lista definitiva, realmente aparezcan los fut-bolistas que realmente vayan a defender la camiseta del balompié mexicano y punto….ALGODONEROS DE SAN LUS, METIDO EN LIGERO BACHE, PERDIO PAR DE SERIES CONTRA TIBURONES DE PUERTO PEÑASCO….Asi es lector amigo, primeramente el equipo de casa se presentó ante la escuadra de Puerto Peñasco en su casa, en esta serie Tiburones pintó de Blanco al conjunto Sanluisino al ganarle por barrida, después en serie que acaba de terminar aquí en el Andrés Mena Montijo, la Serie fue nuevamente para Tiburones de Puerto Peñasco al ganarle dos partidos a nuestros aguerridos Algodoneros, que quiere decir con esto?, que la novena sub-campeona tiene que reaccionar ahora que tendrá Serie contra los Rojos de Caborca (jodido), tendrán que regresar a casa con la serie ganada, pues Algodoneros cuenta con buen plantel, además que con todo y haber perdido estas series, se mantiene en tercer lugar dentro del Standing a solamente juego y medio del puntero que es MARINEROS de la bella cenicienta Ensenada y punto…RAPIDITA FUT-BOLERA….Ni Rodolfo Pizarro, ni Alan Pulido, han salido de CHIVAS, Pizarro ha tenido varias invitaciones de otros clubes Europeos, Inclusive mexicanos, pero no hay nada formal hasta el momento, así lo manifestó a los medios deportivos el Director Deportivo del rebaño sagrado Francisco “Paco” de Anda, en lo referente también a que el “Pelado” Matías Almeyda saldría de CHIVAS, no es cierto termino diciendo “Paco” de Anda y punto…..

