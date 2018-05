Por: J. Francisco Castañeda R.

EL REFRAN DICE…OTRA RAYITA AL TIGRE, NO SE NOTA…EN ESTA OCASIÓN NO FUE PARA EL TIGRE, FUE OTRO FRACASO PARA LOS MILLONETAS DEL AMERICA Y ESTE SI SE NOTA….Uff y recontra uff, ni modo fino lector, tal parecía que el conjunto de Coapa realmente iban por la hazaña del repunte, si pues dentro de los primeros 45 minutos del primer tiempo, los dirigidos por el “bravucón” Miguel “Piojo” Herrera, fabricaron par de goles, simple y sencillamente con el apoyo de los gritos de sus fieles seguidores, salieron a repuntar el marcador del 4-1 sufrido ante los “Guerreros” del Santos Laguna en el partido de IDA de esta Semifinal de la cacaraqueada Liguilla 2018, como es sabido la oncena de los millonetas del América, iban por tres goles para obtener su pase a la Gran Final contra la oncena que ya espera de los “Diablos” Rojos del Toluca, volviendo a este partido de Vuelta, ECOS Deportivos considera que la oncena del América no supo manejar los tiempos, pues realmente tenían contra la pared en los primeros minutos del partido a los “Guerreros” de la Comarca Lagunera, aquí es donde ECOS Deportivos asegura que su director técnico, debería de haber reforzado su “Zaga”, pues de todos es sabido que en la defensiva no anda muy bien que digamos los Americanistas, pues solamente los separaba un gol para lograr la hazaña, quizás lo que vino a echarles a perder la fiesta a los miles de aficionados y a la oncena de Coapa, fue el Gol anotado por Jonathan Rodríguez al minuto 41, de ahí pal real realmente los Americanistas bajaron la guardia, le entregaron el esférico a los “Guerreros” quienes hicieron honor a su (mote), adueñándose del balón durante el partido, o mejor dicho sea, Santos Laguna despertó y jugándoles a los de Coapa al dos-uno, o uno tres, jamás dejaron que los artilleros de Coapa dispararan libres y más aún se les vino el mundo encima al “Piojo” y su gente cuando las llegadas de los dirigidos por Siboldi le apedrearon en serio la cabaña de los Americanistas, con decirte fino lector que hasta los postes del arco cooperaron cuando menos en tres ocasiones para que el esférico no entrara, Ah!, pero aún los ex – emplumados, le ponían el extra pues no querían morir, fue hasta el minuto 84 cuando Jesús Isijara quien había entrado de cambio, anotó el gol decisivo, gol que cayó como un baldazo no de agua fría, sino de hielo para los jugadores y su afición, Ahora con este triunfo de los “Guerreros” del Santos Laguna, estarán recibiendo en su estadio TSM en juego de iDA a los “Demonios” del Toluca, lógico fino lector en la disputa de la Gran Final del Torneo CLAUSURA 2018 de la desangelada liga Fut-bolera MX, este Jueves 17 de Mayo, Ah!, Santos Laguna llega a esta Semifinal, después de haber goleado a sus adversarios los “Canes” de Tijuana con un marcador de 4 goles a 1, que quiere decir con esto?, que esta Final se antoja muy competida, pues ambas escuadras dejaron en el camino a los clubes de mucho renombre, ECOS Deportivos rifándosela, se queda con la oncena del SANTOS LAGUNA, le gusta como dirige SIBOLDI, Ah!, para los que siempre buscan entablar alguna apuesta, les decimos que ECOS Deportivos solamente dejó sin miedo para apostar $200.00 devaluados pesillos, volvemos a repetir, tanto los escarlatas del Toluca y Santos Laguna, pasan por buen momento, entonces la diferencia será para el Técnico que sepa mover a su gente dentro del engramado y punto….Nuestro espacio ya no dio mas, entonces mejor te invito lector distinguido a otro comentario más el día de mañana y punto…..

