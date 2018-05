Porr: J. Francisco Castañeda R.

…..CONFIRMADO, “RAFA” MARQUEZ SI VESTIRA LA CAMISETA DEL “TRI” EN EL PROXIMO MUNDIAL DE RUSIA 2018….Así esto lo confirmó el “Matemático” DT Juan Carlos Osorio, que quiere decir con esto?, que esta noticia fue bien recibida por todos los convocados, pues ellos se sienten con mucha confianza cuando el gran “Rafa” Márquez está dentro del terreno de juego, es por eso que en anterior comentario, ECOS Deportivos estaba un tanto seguro de que este gran Fut-bolista, realmente debería de formar parte del seleccionado mexicano en este próximo Mundial de Rusia 2018, entonces con esta decisión del DT del TRI, primeramente para “Rafa” Márquez significará concretar su sueño, además que estaría empatando el RECORD de asistencia a un Mundial con el gran arquero Antonio “La Tota” Carbajal que es de 5 Eventos de Alta Envergadura, en estos días de incertidumbre para “Rafa” Márquez, de todas maneras se dedicó a practicar por lo cual se declara en perfectas condiciones físicas y mentales y punto….Nuestro espacio ya no dio más, entonces mejor te espero en otro comentario más el día de mañana lector amable y punto….TIJUANA CUENTA CON OTRO TITULO MUNDIAL, JAIME MUNGUIA, PUSO KO AL CAMPEON SADAM ALI EN EL CUARTO ROLLO….Uff y recontra uff, ni duda cabe lector aguantador que la Coqueta Tijuana ha tenido en la historia del Box, varios campeones en diferentes categorías, el ultimo es este joven promesa firme dentro de esta difícil profesión como lo es el Boxeo, este joven ponchador, es el mismo fino lector el que iba a pelear contra Golovkin ahora que se suspendió el combate ante el oriundo de la bella perla tapatía, exacto!, Saúl “Canelo” Álvarez, los promotores en ese entonces, mencionaron que al peleador Tijuanense le faltaban tablas, y mira nomás quien iba a decir que al cabo de un mes, se iba a ceñir la corona de los Super-Welters, Título avalado por la Organización Mundial de Boxeo, a decir verdad este boxeador de Tijuana, salió bastante girito desde que sonó la campana llamando al zafarrancho, nunca de los nunca dio tregua al Boxeador SADAM ALI, siempre lo estuvo presionando al grado tal que lo mandó cuando menos en cinco ocasiones a visitar el entarimado, fue en el cuarto rollo cuando Jaime Munguía, con otra andanada de golpes, lo prendió con un gancho a la cara y ahí fue todo, exactamente en el cuarto rollo, se escribió la historia de este combate en donde estaba en juego el cinturón de los Super-Welters que ostentaba Sadam Ali, oye fino lector este espigado peleador, con el poder de puños que tiene, uff y recontra uff, cincho que con un poco más de experiencia, habrá Campeón para rato, si esto hizo en su primer pelea Titular, ahora ya más fogueado, en hora buena para el Boxeo de Baja California, otro Título más, no cae mal y punto…..SIGUEN LAS EXPECTATIVAS EN LAS PLATICAS ENTRE DIRECTIVOS DEL MONTERREY CON EL SUEÑO DE CHIVAS….Asi es lector aguantador, ahora se mencionan que posiblemente también el delantero Alan Pulido acompañe a Rodolfo Pizarro y estrenen camiseta de CHIVAS, aunque se mencionaron fuertes cantidades de cueros de rana, pero tu sabes en este tipo de negociaciones, existen muchos detalles, detalles que libraran creo yo, esperemos que si estos fut-bolistas ya están sus cartas en espera de venta, pues si Rayados ya está en placitas, pues algo tiene que surgir, por bien del conjunto del Pueblo, ojalá y que los cambios que vengan, le beneficie a los dos clubes, mas a CHIVAS, pues es de ya, hacerse de dos que tres buenos refuerzos, refuerzos que no se arruguen, que reconozcan que calzar el uniforme roji-blanco, es sinónimo de entrega y punto…..

Comentarios

comentarios