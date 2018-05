ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

MILLONETAS DEL AMERICA, A UN TRIX DE QUEDAR FUERA DE LA FIESTA GRANDE DE LA LIGUILLA 2018….Así de sencillo fino lector, ni duda cabe que dentro de cualesquier disciplina deportiva, cuando menos lo piensas, salta la liebre, más o menos este fue el panorama que vivieron los de Coapa, es más lector fino, la mayoría de los aficionados a este deporte de las patadas, al igual que ciertos Cronistas Deportivos de altos vuelos, marcaron como favoritos a los millonetas del América, esto a raíz que los “Guerreros” de la Comarca Lagunera, habían bajo la intensidad demostrado durante los partidos dentro del rol regular, pero en esta ocasión los “Guerreros” Así demostraron que su (Mote) de “Guerrreros” es realidad, así jugaron fino lector valientes a la hora de atacar y defender, entonces con este tremendo descalabro que sufrieron los ahijados del “Bravucón” DT Miguel “Piojo” Herrera, con este (espantoso) 4-1, tendrán que echarle todos los kilos el próximo Domingo en el Azteca cuando reciban en partido de Vuelta de la cacaraqueada Liguilla a sus (verdugos) de la Comarca Lagunera, entonces nuevamente los Refuerzos” “Bomba” de los millonetas no funcionaron y mas aúm el “Cepillo” Oribe Peralta sigue ausente a la hora de definir frente al marco contrario, entonces la oncena del Santos Laguna cuenta con un potro en la manada, potro que tendrán que cuidar durante los 90 minutos si es que desean pasara a la Gran Final del Balompie Mexicano dentro del CLAUSURA 2018, Ah!, para los de Coapa, como mencionamos párrafo arriba, la empresa se antoja del “Cocol”, pero no imposible, pero esperemos que dicen los fut-bolistas que conforman la oncena de los “Guerreros” del Santos Laguna, también ellos querrán anotar primero para hacerle mas complicada la situación a los millonetas del América, esto lo sabremos este próximo Domingo por la noche, ya que andamos por el rumbo de la cacaraqueada Liguilla, deja te paso al costo fino lector que XOLOS de la Coqueta Tijuana, se impuso en su “perrera” al “Demonio” del Toluca por dos goles a uno, a decir verdad, los ahijados del DT Cristante, se encontraron con un gol ya en las postrimerías del partido, entonces con este resultado de 2-1 a favor del CAN, los ahijados del DT Cocca, este próximo Domino se irán a meter al mismísimo infierno del Toluca, se harán presentes dentro del Juego de Vuelta de esta Semifinal del Clausura 2018 de la desangelada liga Fut-bolera MX, entonces, resumiendo: para ECOS Deportivos que le gusta analizar a fondo a los equipos dentro de su desempeño en la cancha, vaticina que si “Guerreros” del Santos Laguna, le vuelve a jugar al Tú, por Tú a los de Coapa, (este arroz, ya se coció), y si la oncena de los “Canes” de Tijuana, salen con los colmillos afilados, bien pudieran conservar la ventaja del 2-1 y por ende, plantarse en la Gran Final, aunque de todos es sabido que el “Diablo” en su madriguera y ante su gente, uff y recontra uff, es un hueso duro de roer y punto……AFICIONADOS Y FUT-BOLISTAS PIDEN QUE JUAN CARLOS OSORIO CONVOQUE AL GRAN “RAFA” MARQUEZ EN SU LISTA….Asi es lector amigo, también ECOS Deportivos se une a este grupo, considerando que este gran defensa, aún tiene un poco de cuerda para jugar algunos minutos dentro del próximo Mundial de Rusia 2018, además que cuenta con mucha experiencia podría aportar algo al seleccionado mexicano, algunos minutos como jugador, o bien como asesor del “Matemático” Juan Carlos Osorio, además que para “Rafa” Márquez, se le estaría cumpliendo su sueño de jugar una Quinta Copa Mundialista, lo cual le estaría empatando el RECORD al gran portero Antonio “La Tota” Carvajal y punto….

