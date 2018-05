Por: J. Francisco Castañeda R.

MIL FELICIDADES EN SU DIA A TODAS LAS MADRES DE ESTE NUESTRO QUERIDO SAN LUIS Y SUS ALREDEDORES….Asi es lector amigo, ECOS Deportivos en buena onda manda Caluroso abrazo a todas las Madrecitas de este nuestro querido San Luis y sus alrededores, deseando que hayan pasado su DIA en compañía de su familia a todas margaritas, que hayan recibido el cariño y respeto que se le debe de profesar, pues quiérase o no, es parte fundamental dentro del seno familiar, pues su ardua misión demostrado está, que es de entrega y sacrificio, por esto y por otras cosas más, para ti fino lector si aún tienes la dicha de contar con tu progenitora, no escatimes nada en darle el lugar que debe de ocupar en el seno familiar, pues demostrado está que ella lo da todo a cambio de nada, entonces no nada más hay que reconocerle esto cada año, tu que tienes la bella oportunidad de abrazarla, hazlo a diario, un servidor que ya no cuenta con este ser sublime, a decir verdad, siente envidia de la buena, FELICIDADES MADRES SANLUISINAS!!, Ojalá y aún sigan festejando su día y punto….CONTINUAN LOS RUN, RUN ENTRE LAS NEGOCIACIONES CHIVAS-RAYADOS DEL MONTERREY….Así es lector distinguido y lógico que la basta afición con que cuenta el equipo del pueblo, está a la expectativa, en estas pláticas entre los directivos de estas oncenas, al conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, le urge conseguir cuando menos tres refuerzos que atoren la (pelota), pues realmente para el próximo Torneo APERTURA 2018, deberá de suplir a los que abandonaran el barco de CHIVAS, entre ellos Oswaldo Alanís, Rodolfo Pizarro y el arquero Cota, entre las pláticas con Rayados del Monterrey, directivos del rebaño sagrado, ponen la venta del contrato del medio campista Pizarro, pero dentro de la transacción, Chivas quiere al defensa Cesar Montes, entonces esto es lo que al momento se menciona lo que está manejando la directiva de los Campeones de la CONCACHAMPIONS de Concacaf, ya que andamos por este rumbo de los posibles refuerzos del campeonísimo CHIVAS, se sigue mencionando en los mentideros deportivos, que es complicado el asunto sobre la petición que se haría de pedir en préstamo a Javier “Chicharito” Hernández y todo fino lector por la carretonada de devaluados pesillos que se invertiría para que el goleador mexicano, regresara al corral del rebaño sagrado, este caso es similar al que se ventila sobre la posible llegada de Carlos Vela, ECOS Deportivos que no se va con la finta y analiza todo lo que gira alrededor de estas situaciones, desde ahorita señalamos que ni Carlos Vela, ni Javier Hernández estarán con la oncena del equipo del Pueblo, ojalá y nos equivoquemos pero la situación se torna complicada, de lo que si estamos completamente seguros lector aguantador, es que esta oncena tapatía, necesita cuando menos tres Refuerzos, esto lo sabremos ahora que se termine el Clausura 2018 y que se venga el Draf de Piernas, Ah!, ya no se llamará así, ahora será la compra de contratos a fut-bolistas que estarán vacantes, esto a raíz de los últimos acuerdos que tuvieron la Federación Mexicana de Fut-bol y la Asociación de Fut-bolistas Profesionales, exacto fino lector, en relación al rompimiento del (Pacto de Caballeros), acuerdos que se ventilaran en breve, oye lector aguantador, no podemos cerrar nuestro comentario si hacer la pregunta al respecto, el señor Bonillas respetará los pocos acuerdos que pidió la Asociación de de Fut-bolistas Profesionales?, esto lo sabremos muy pronto y punto. Nuestro espacio hasta aquí, mejor te invito lector amigo el día de mañana a otro comentario más….Dios mediante….

