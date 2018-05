Por: J. Francisco Castañeda R.

EN TREMENDO PARTIDO BEISBOLERO, YANQUIS EMPATO EL LIDERATO A SUS ACERRIMOS ENEMIGOS (DEPORTIVOS), MEDIAS ROJAS DEL BOSTON….Uff y recontra uff, lo dicho comendador, ECOS Deportivos había señalado en anterior comentario que le daba un mes para que YANQUIS atorara a los Medias Rojas de Boston y así sucedieron las cosas, es mas alargamos el plazo, pues fue en 18 dias que lograron empatar el Liderato de la División Este de Liga Americana, eso si fino lector, fue un tremendo partido con mucho sabor beisbolero, con decirte que el marcador final fue de 3 Rayitas para Yanquis, por 2 de los Medias Rojas de Boston, que quiere decir con esto, que la Serie entre estos clubes será determinante, por un lado, los pati-rojos no querrán abandonar el liderato y Yanquis ya sacó el primer triunfo y querrá adueñarse de la cima de la División Este de Liga Americana, pero será mejor deleitarnos con este segundo partido y esperar resultados y punto….QUE AL “PIOJO” MIGUEL HERRERA, NO LE GUSTO QUE EL DT DEL “TRI”, L E DIERA PERMISO LA (FMF)….Asi de sencillo lector aguantador, ahora resulta que al “piojo” Miguel Herrera, deberán de consultarlo primero a ver si le parece la decisión que tomará la Federación Mexicana de Fut-bol, te acordarás lector sagaz, que también fue el “Piojo” Miguel Herrera que salió a declarar de lo que Rodolfo Pizarro jugador de CHIVAS, con la euforia del campeonato ganado de la CONCACHAMPIONS, les mentó la madre a los millonetas del América y después ya regañado este fut-bolista por la misma directiva de CHIVAS y después por la FMF, salió a pedir disculpas con todo respeto a esta Institución y a su afición y para que te formes tu propia idea, en rueda de prensa un Cronista Deportivo, le preguntó al “Piojo” Herrera si estaba satisfecho con la Disculpa de Pizarro, aquí es donde ECOS Deportivos pregunta…quién demonios es este señor Miguel Herrera y porque los mismos Cronistas “Villamelones” preguntan si está satisfecho, bueno esto de la mentada de madre a los millonetas del América, ya también la Comisión Disciplinaria analizando los Estatutos, el jugador de CHIVAS violó la ética profesional, lo acaban de multar en lo Económico con algunos miles de pesos, pero no para ahí la injerencia de este señor Miguel Herrera, no señor, Ahora salió a criticar a la Federación Mexicana de Fut-bol, por haberle dado permiso al DT del TRI Juan Carlos Osorio de salir y no estar al pendiente del desempeño de los convocados y que participan en la Cacaraqueada Liguilla, nuevamente ECOS Deportivos se pregunta….Quien demonios es el “Piojo” Miguel Herrera?, el que tiene que ver con la decisiones que toman los directivos de la Federacion Mexicana de Fut-bol, y por si fuera poco, hace algunas semanas que también el señor Herrera, salio a vociferar en los medios deportivos, en lo referente a que el “Cepillo” Oribe Peralta, no había sido convocado, que de ninguna manera este fut-bolista debería de quedar fuera, pues cuenta con una larga experiencia en este tipo de confrontaciones, pero nada (tontito) el “Piojo”, terminó diciendo…bueno si es que Oribe Peralta en lo que falta para decidir quienes formarán el seleccionado Mexicano, logra hacer buen papel, hay nanita, no será que el “Piojo” anda (picando piedra) y quiere volver a dirigir al TRI?, será el tío de las muchachas, lo cierto es que este multicitado DT de los millonetas del América, está metiéndose en donde no lo llaman, será mejor que se espere y que el “Chupi, Chupi Mayor), le de el visto bueno, si lector amigo, el que tu ya sabes quien….Nuestro espacio CHULUM!!…y punto…..

Comentarios

comentarios