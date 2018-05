Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

EL CLUB TOROS ES EL VIRTUAL CAMPEON DEL BEISBOL MASTER DE 50 Y MAS, SE IMPUSO EN 4 JUEGOS A FICTICIOS….Así se escribió otra historia dentro del beisbol categoría Master, si lector amable, una vez más el campo Mágico de la Tuxpan y la calle 23, fue testigo mudo de otro Campeonato más, el cual fue festejado en grande primeramente por los fieles aficionados que apoyaron a la escuadra del Club TOROS y después lógico, por peloteros y cuerpo técnico de los actuales Campeones, por ahí nuestras antenas deportivas captaron que la novena del Club TOROS, entró al terreno de juego con el mismo ímpetu que utilizaron en los tres primeros encuentros, calmados y seguros que conseguirían el TITULO de esta edición del beisbol Master 2017-2018, el partido según nos llegaron unas ondas hertzianas transcurrió tranquilamente, el lanzador inicialista por parte del Club TOROS fue Felipe Zavala siendo relevado por Teófilo Camacho quien a la postre se llevó el veredicto por un marcador de 13 rayitas contra 8, que quiere decir con esto?, que FICTICIOS se quedó en el camino, Ah!, para ECOS Deportivos lo que no concibe es que esta novena siempre ha sido de entrega dentro del terreno de las acciones, además que trae un timonel de bastante experiencia como lo es sin lugar a dudas Gonzálo “Chalo” Meza, lo que abona más el reconocimiento a la escuadra de los actuales CAMPEONES del Club TOROS, también queda de manifiesto que habrá que reconocer primeramente el gran desempeño que tuvo el estratega Jesús “Chispiro” López quien supo inyectarles el ánimo suficiente a sus jugadores buscando siempre el ataque que es el arma principal dentro de cualesquier disciplina deportiva, Ah!, inmediatamente el festejo por haber obtenido el Tituilo del beisbol Master, no se hizo esperar por parte de la novena de los Campeones, nos comentaban por ahí que TOROS y sus seguidores festejaron el Titulo hasta con música y toda la cosa, FELICIDADES “TOROS” CAMPEONES, FELICIDADES!!, FICTICIOS SUB- CAMPEONES y punto…..”GUERREROS” DEL SANTOS LAGUNA CAZO AL TIGRE 2-0, (GLOBAL 2-2 Y ESTN EN SEMIFINALES DE LA LIGUILLA 2018….Ahora si lector aguantador el cuadro de la Comarca Lagunera, hizo honor a lo de “Guerreros” y en gran partido, se impuso dos goles a cero a los favoritos TIGRES Universitarios, a decir verdad desde el arranque del partido, y aún jugando con un hombre menos, el Santos Laguna jamás tuvo miedo de ser alzanzado por las “Garras” del TIGRE que en momentos se notaban desesperados al no poder perforar la cabaña de los “Guerreros”, entonces fino lector en que quedamos, si en lo referente a los Favoritos, ya la pandilla quedó fuera y ahora el TIGRE, pues realmente ahora si, no hay por donde, o mejor dicho sea, hasta el “Can” de Tijuana puede dar la sorpresa, pues dentro de los posibles favoritos que estarán disputando la Semifinal, solamente se puede nombrar a los millonetas del América, pero quien puede decir que los “Guerreros” del Santos Lguna, no le pueda repetir la dosis a los dirigidos por el “Bravucón” del DT Miguel “Piojo” Herrera, nadie, pues para muestra, volvemos a repetir en donde quedó el Monterrey y en donde quedó el actual CAMPEON?, pues fueron puestos OUT, esto que está sucediendo dentro de nuestro balompié mexicano, sigue estando en pañales, no hay progreso alguno, salvo para los refuerzos que se llevan la carretonada de cueros de rana y punto…..

