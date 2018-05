Por: J. Francisco Castañeda R.

PA’SU MECHA!!…, EL “CAN” DE TIJUANA DEJO FUERA A LA PANDILLA DEL MONTERREY DENTRO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGUILLA…Uff y recontra uff, que alguien le explique a ECOS Deportivos sobre la situación que prevalece dentro del deporte de las patadas, aunque realmente podremos descifrar a grandes rasgos lo que hasta el momento nuestro balompié mexicano ha demostrado, a decir verdad, la mayoría de los aficionados a este popular deporte, no daba un cacahuate en las aspiraciones de XOLOS de Tijuana por seguir en la brega dentro de la cacaraqueada Liguilla, pero ya vez lector amigo, aquí tienes el resultado de lo que realmente es nuestro fut-bol, si que nadie, absolutamente nadie de las oncenas que participan, se pueden jactar de decir esta boca es mia, a ECOS Deportivos, le fue a todas madres, pues se salvó de perder 300 pesillos, si lector aguantador, pues nadie quiso apostar a favor del “Can” de Tijuana, uff y recontra uff, pero este no es el tema, el tema es que ahora Antonio Mohamed y su gente, verán la final por ese aparato receptor que le dieron por llamar televisión, pero tampoco este es el tema, ahora estaremos viendo otro rollo si es que el “Turco” con este tremendo descalabro, seguirá dirigiendo a la oncena Regia, y también lector aguantador, que de golpe y porrazo, la oncena Tijuanense se ganó el respeto de los que pasaran a la siguiente ronda de Semifinalistas, ya vieron que el “can” traen los colmillos de fuera y si te le acercas, recibirás tremenda mordedura, exacto, tal y como la recibieron Rayados del Monterrey, siguiendo esta frecuencia de la Liguilla, los millonetas del América le pasaron como Juana por su casa a la oncena de los (Lindos Gatitos), perdón del PUMA Universitario al humillarlos en sus partidos, aunque los de Coapa pasaron sobre esta oncena en medio de dimes y diretes en lo referente a que los Silbantes, bajita la mano favoreció a la oncena manejada por el “Bravucón” con suerte como lo es el “Piojo” Miguel Herrera y punto….EN TODOS LOS DIAMANTES DE LIGA AMERICANA, SE ESCUCHA EL GRITO DE PAREN A LOS YANQUIS!!…Uff y recontra uff, y nos es para menos diría yo, aunque no nos queda alabar a esta novena, tenemos que informar a nuestros bastantitos lectores que ese grito de PAREN A LOS YANQUIS!!, es justificado, pues de 15 dramaticos partidos han ganado los otrora campeonísimos 14 que los tienen a un partido del puntero de la división Este, exacto lector conocedor, los Medias Rojas del Boston, a decir verdad, esta novena del tradicional uniforme a rayas, ya agarró ritmo, ya la novena está jugando en conjunto y por ende, los resultados están a la vista, ECOS Deportivos que se jacta de conocer un 16 de este jueguito observa la mentalidad que trae esta novena, entonces de aquí pal real, la pelea estará entre Boston y los Yanquis de Nueva York, (sigue siendo mi equipo) y punto…..EL RIVAL DEL KAZAJO GOLOVKIN, VANES MARTIROSYAN, RESULTO UN VERDADERO “BULTO”….Asi es lector aguantador ahora que el baoxeador de las (GGG), le consiguieron rival para suplir al “Canelo” Alvarez, este resultó realmente un COSTAL, pues apenas si le aguantó par de Episodios al Kazajo, con decirte lector amigo, que en el segundo episodio ante una andanada de golpes de Golovkin, pues nada “tontito” este boxeador, se tiró un clavado, para que mejor me entiendas fino lector, este que disque boxeador Martirosyan tenia alrededor de 27 meses sin pelear, entonces cual pelea, esto resultó un verdadero “Tongo”, ojalá y que el “Canelo” haga sufrir a Golovkin y no pelee hasta el otro año con el, pues donde Golovkin puede ganar buena cantidad de cueros de rana, es con pelear con el oriundo de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, pues la taquilla ni para que ponerlo en la balanza, es el Mexicano y punto…..

