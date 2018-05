Por: J. Francisco Catañeda R.

PARA LA NOVENA DEL EQUIPO FICTICIOS, ESTE PROXIMO DOMINGO 6 DE MAYO, SERA DE TE VAS O TE QUEDAS DENTRO DE LA GRAN FINAL DEL BEISBOL DEL RECUERDO….Así será para los actuales Campeones del beisbol Master FICTICIOS del “Chalo” Meza, simple y sencillamente porque el Club TOROS que juegan bajo la estrategia de Jesús “Chispiro” López, ha ganado TRES de los 7 posibles desafíos, entonces para este Domingo 6 de Mayo, todo parece indicar que TOROS llevará en la hielera ya de perdis unos ochitos de Cheve para festejar el Titulo, bueno al menos así lo piensan los fieles seguidores de esta novena que simpatiza con el Club TOROS, que quiere decir con esto?, que sin lugar a la equivocación, las gradas del Campo de los Numéricos del club deportivo-social 30-50, estarán completamente abarrotadas, entonces tu lector aguantador que siempre eres el invitado de honor y tu distinguida familia, de una buena vez prepárate y sin más, dirige tus pasos a la Tuxpan y la calle 23, ahí exactamente encontrarás la diversión sana, la cual disfrutarás con tus retoños, oye lector amable, sabiendo de la gran trayectoria que goza esta novena de FICTICIOS, cincho que su timonel, buscará cuando menos quitarse el (Zapato), para ECOS Deportivos emprender la carrera del INDIO ganando cuatro partidos al hilo, uff y recontra uff, esto realmente sería tremendo milagro y milagritos en pleno siglo XXI, como que no checa, pero este deporte es una cajita de sorpresas, y será mejor esperar a que caiga el OUT número 27 para que TOROS festeje su Título y punto….DENTRO DE LA LIGUILLA 2018, TIGRES Y “DIABLOS” ROJOS DEL TOLUCA, VAN EN CABALLO DE HACIENDA….Asi es lector aguantador, aunque un tanto ligera, pero no deja de ser ventaja, en primer término los actuales Campeones del paso torneo APERTURA 2017, TIGRES Universitarios, lograron sacar el resultado en casa, se impusieron a los “Guerreros” del Santos Laguna dos goles a cero, en este partido, aunque Santos Laguna luchó durante el partido, no les alcanzó para cuando menos empatar con los ahijados del “Tuca” Ferretti, ahora la oncena Lagunera tendrá que redoblar esfuerzos para darle la vuelta al marcador y podrían hacerlo si consiguen retener el esférico en su poder y cuando menos anotar un gol tempranero y que el TIGRE se vaya en blanco sin anotar, caso contrario con un gol de los Universitarios, pues prácticamente estaríamos hablando de que Santos Laguna se quedaría en casa a ver la gran final por TV, en otro frente de batalla, aquí si podremos señalar que a los “Diabolos” Rojos del Toluca, les estaba fallando el “Conjuro”, pues a duras penas empataron a par de (pepinos) contra la oncena que nunca se rinde, si lector conocedor nos referimos a los Purépechas del Monarcas Morelia, aquí si ECOS Deportivos reconoce que realmente estas oncenas, saltaron al engramado a rifarse el “pellejo”, no se quedaron con nada, lo dieron todo al grado tal que los aficionados de ambas escuadras, salieron muy complacidos, pero ahora para este Domingo 6 de Mayo, los Purepechas del Morelia, tendrán que irse a meter en territorio del “demonio” Rojo del Toluca, si amable lector tendrán que pagar la visita de VUELTA, así que el estadio Nemesio Diez, sin lugar a dudas lucirá un lleno hasta las lámparas de aficionados de los escarlatas que en todo momento estarán vitoreando a su oncena, es aquí en donde la localia pese un tanto para el equipo visitante y mas aún si Toluca conserva su portería inmaculada y punto….Nuestro espacio se niega a seguir, entonces mejor dejamos espacio para enviar nuestro acostumbrado saludo deportivo, en esta ocasión será para José “Pepillo” García y punto……

Comentarios

comentarios