Por: J. Francisco Castañeda R.

A TOROS UN TRIUNFO LOS SEPARA DEL TITULO DEL BEISBOL CATEGORIA MASTER….Así es lector aguantador, este Domingo 29 de Abril, próximo pasado, una buena cantidad de fieles aficionados al Rey de los deportes que se dieron cita al campo mágico de la Tuxpan y la calle 23, fueron testigos de el gran triunfo que obtuvieron los ahijados del “Chispiro” López Timonel del conjunto del Club TOROS, los aficionados que abarrotaron el estadio de los numéricos del club deportivo-social 30-50, disfrutaron realmente de este tercer partido de la Gran Final que protagonizan las novenas de FICTICIOS del “Chalo” Meza y TOROS de Jesús “Chispiro” López, como hemos venido mencionando en anteriores comentarios, el actual Campeón de la pasada Campaña FICTICIOS ahora está realmente metido en una encrucijada difícil de salir, pues son TRES partidos los que han perdido, tomando en cuenta fino lector que el virtual Campeón de la presente temporada del Beisbol Categoría Master , será la novena que conquiste 4 triunfos de 7 posibles desafíos, entonces para los actuales monarcas de los Masters, para el próximo Domingo tendrán que salir con todo, si es que desean que esta serie se alargue cuando menos a otro desafío, para ECOS Deportivos realmente para los ahijados del “Chalo” Meza, sería ahora si un milagro en pleno siglo XXI, tendrían que hacerle a TOROS la carrera del Indio, y más difícil la tendrá la escuadra del “Chalo”, si vuelve a subirse a la lomita el lanzador que les a ganado los Tres partidos, si lector aguantador nos referimos a Teodoro Camacho, pero como por ahí se menciona entre los fieles aficionados que aman y respetaban esta disciplina del beisbol, (si que hasta que caiga el out número 27, se puede cantar victoria), ECOS Deportivos vuelve a insistir, prácticamente en esta ocasión, TOROS creo yo, para el próximo Domingo 6 de Mayo, el “Chispiro” López volverá a darle la esférica al (Coco) Teófilo Camacho y aquí es donde la situación estaría más difícil para la novena de los FICITICIOS y punto…..EL “RUSO” DANIEL BRAILOVSKY, NO NIEGA LA CRUZ DE SU PARROQUIA, SALIO A DEFENDER A LOS MILLONETAS DEL AMERICA….Si lector aguantador, hasta donde tienen algunos que “arrastrarse”, para conseguir la (gorda), la papa pues, ahora este Cronista ya agarró monte, o mejor dicho partido, salió en redes sociales a decir en son irónico, que Rodolfo Pizarro, sería castigado por haberle mentado el 10 de mayo al América, por lo cual no podría participar ahora en la Liguilla, uff y recontra uff, señor Brailovsky, vale más que piense a fondo lo que va a seguir diciendo, pues si se lleva, tendrá que aguantarse todos los comentarios que de seguro le lloverán, es más si este fut-bolista del rebaño sagrado ya salió a pedir disculpas, usted no es nadie para seguir echándole más lumbre a la hoguera, pues usted es un cronista que debe de ser solamente un informador y no agarrar partido, también ECOS Deportivos en entrevista que le hicieran al “Bravucón” del DT Miguel “Piojo” Herrera, alguien de los medios deportivos, le preguntó al “Piojo” que si con lo declarado por Rodolfo Pizarro, le bastaba la disculpa, oye fino lector, este cronista que salió con semejante pregunta, que “demonios” tenía que preguntarle al “Piojo”, porque ya apegados a la realidad, quien es el “Piojo” para que se sienta bien o mal en un tema que si bien declaró algo al respecto, no es como para pedirle si con la disculpa era suficiente, uff y recontra uff, si te digo fino lector, así como pues y punto….FELICIDADES A TODOS LOS NIÑOS DE ESTE NUESTRO QUERIDO SAN LUIS, EN SU DIA!!….y punto…..

