Por: J. Francisco Castañeda R.

CON EL EMPATE ENTRE LA PANDILLA DEL MONTERREY Y TIGRES, SE ABRE LA PUERTA A OTRA POSIBLE FINAL REGIA…..Asi es lector amigo, ahora que enfrentaron estas oncenas que para ECOS Deportivos son las más acopladas, nuevamente los fieles seguidores de ambas escuadras, ya saborean otra posible final entre estas oncenas que representan a los Regios dentro de la desangelada Liga Fut-bolera MX, pero deja te paso al costo lector aguantador de como estuvieron las candentes acciones dentro del engramado, resulta que Antonio Mohamed DT de la Pandilla del Monterrey y el “Tormentoso” DT del Tigre Ricardo “Tuca” Ferretti, queriendo conservar el prestigio que gozan hasta el momento como atinados directores técnicos, pues mandaron al terreno de juego a sus mejores hombres, cosa que les dio resultado pues como hacemos mención líneas arriba, fue un ir venir de buenas jugadas por ambos equipos, para muestra lector aguantador ahí está ese empate a dos goles por bando, así terminaron el rol regular del Clausura estos equipos, entonces solamente hace falta algunos resultados para saber quién contra quien disputaran la cacaraqueada Liguilla, los cronistas de conocidas televisoras, ya empezaron con las alabanzas, si lector aguantador, ahora que los millonetas del América ganaron por la mínima a los “Guerreros” del Santos Laguna, Ah!, el gol cayó con una marcación dudosa que el “zopilote”, perdón el silbante marcó la pena máxima, pero en fin esto ya no es noticia, sabemos que estos señores del micrófono la juegan, o mejor dicho sea, (es el jale que cuidan), volviendo a este pasado encuentro entre estas oncenas que llegarán a la Liguilla con toda su gente, pues se antoja otra Final REGIA y párale de contar…..EL REBAÑO SAGRADO CERRO CON DERROTA ANTE LA ONCENA DE LA FIERA EL LEON….Asi fue distinguido lector de ECOS Deportivos, la oncena roji-blanca a decir verdad tuvo un CLAUSURA 2018, haz de cuenta lector aguantador, como una noche de gatos negros, comprobado está, para algunos aficionados que simpatiza (simpatizamos) con el equipo del pueblo, solamente salva un poco a los otrora campeonisimos CHIVAS Rayadas del Guadalajara, el Titulo obtenido recientemente de la CONCACHAMPIONS de Concacaf y por ende obtuvo su boleto para participar en el próximo Mundial de Clubes, Ah!, y un poco también salva el mal torneo el haber rescatado el prestigio de la Liga MX, ante la Liga gabacha MLS, pues las oncenas marcadas como favoritas para llevarse este multicitado Titulo de Concachampions, eran TIGRES y los Millonetas del América, bueno fino lector, algo es algo, Ah!, en lo referente a la actuación del conjunto de Coapa, ya algunos “achichincles” de conocida televisora, ya salieron a decir que a la oncena del “Piojo” Miguel Herrera, no le interesaba levantar la Copa, uff y recontra uff, si te digo fino lector, asi como pues, resumiendo todo esto, CHIVAS cayó ante la fiera 2-0 y por si fuera poco, fallaron dos penaltis, entonces que sigue?, pues desde YA!, la directiva del rebaño sagrado, tendrá que buscar cuando menos de tres refuerzos que atoren la pelota, esto, se antoja difícil, pues nuestros fut-bolistas que juegan mas o menos, no quieren el compromiso de calzarse la camiseta de CHIVAS, pues saben bien que es obligación de defenderla dentro del terreno de juego con mucho producto de gallina, en mi tierra fino lector le llamamos…Huevos!!, y muchos de los que han llegado, pues simple y sencillamente, les vale y punto….Nuestro espacio ya no dio mas, entonces dejamos solamente para enviar nuestro acostumbrado saludo deportivo, en esta ocasión será para nuestros buenos amigos, Ricardo Papá y Ricardo Junior Lugo y punto….

